WTC Points Table Update: साउथ अफ्रीका की भारत में 15 साल बाद टेस्ट जीत से डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर

WTC Points Table Update: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत को 30 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच के तीसरे दिन साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी 153 रनों के स्कोर पर सिमट गयी थी। जिसके बाद भारत को जीत के लिए 124 रन बनाने थे। लेकिन, टीम नौ विकेट के नुकसान पर सिर्फ 93 रन ही बना सकी। जबकि कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए उपलब्ध नहीं थे। भारत में साउथ अफ्रीका की 15 साल बाद इस टेस्ट जीत से डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है।

भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बाद टेंबा बवुमा की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीकी टीम को डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त फायदा हुआ है। इस जीत के बाद मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन टीम दो पायदान की छलांग लगाकर सीधा टॉप-2 में पहुंच गयी है। जबकि, भारतीय टीम एक पायदान नीचे चौथे नंबर पर खिसक गयी है। इस मैच से पहले साउथ अफ्रीका की टीम 50 प्रतिशत अंकों के साथ चौथे पायदान पर थी, लेकिन भारत को हराने के बाद उनके 66.67 प्रतिशत अंक हो गए है। वहीं, भारत के जीत प्रतिशत अंक घटकर अब 54.17 ही रह गए हैं। ऑस्ट्रेलिया 100 प्रतिशत अंकों के साथ पहले पायदान पर बना हुआ है।

डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल