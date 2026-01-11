  1. हिन्दी समाचार
ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर, BCCI ने रिप्लेसमेंट का किया ऐलान

Rishabh Pant ruled out of ODI series: विकेटकीपर ऋषभ पंत को शनिवार दोपहर वडोदरा के BCA स्टेडियम में भारत के प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोटिल हो गए थे। जिसकी वजह से उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर होना पड़ा है। बीसीसीआई ने उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। पंत की जगह पर विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

बीसीसीआई ने बताया कि ऋषभ पंत को शनिवार दोपहर नेट में बैटिंग करते समय अपने दाहिने पेट के निचले हिस्से में अचानक दर्द महसूस हुआ। उन्हें तुरंत MRI स्कैन के लिए ले जाया गया और BCCI मेडिकल टीम ने उनके क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल नतीजों पर एक एक्सपर्ट के साथ विस्तार से बात की। पंत को साइड स्ट्रेन (ऑब्लिक मसल टियर) का पता चला है और इसलिए उन्हें वनडे सीरीज़ से बाहर कर दिया गया है। पुरुषों की सिलेक्शन कमेटी ने ध्रुव जुरेल को पंत की जगह टीम में शामिल किया है, और जुरेल टीम के साथ जुड़ गए हैं।

भारत की अपडेट वनडे टीम

शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)।

