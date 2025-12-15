‘धुरंधर’ हुई सुपरहिट तो रणवीर सिंह ने लिखा-किस्मत की एक बहुत खूबसूरत आदत है कि वो वक्त आने पर बदलती है, नजर…

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer singh) की फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफ़िस (Dhurandhar Box Office) पर सुपरहिट साबित हो गई है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म ले 14 दिसंबर तक वर्ल्डवाइड 500 करोड़ के क्लब में जगह बना ली है। लोगों के साथ-साथ सेलेब्स भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। इसी बीच, रणवीर सिंह (Ranveer singh) ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक इमोशनल नोट पोस्ट किया है।

रणवीर सिंह का पहला रिएक्शन

सोमवार के दिन रणवीर सिंह (Ranveer singh) ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ‘धुरंधर’ का एक डायलॉग लिखा, “किस्मत की एक बहुत खूबसूरत आदत है कि वो वक्त आने पर बदलती है।” यूं तो फिल्म में ये डायलॉग आर माधवन के किरदार ने कहा है, लेकिन इंस्टा स्टोरीज पर उन्होंने ये डायलॉग पोस्ट कर लिखा, “लेकिन फिलहाल…नजर और सब्र।”

बॉक्स ऑफिस अपडेट

रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म ने सिर्फ 10 दिनों में भारत में 351 करोड़ रुपये (नेट) और दुनिया भर में 530 करोड़ रुपये (ग्रॉस) का कलेक्शन कर लिया है। इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है।

‘धुरंधर 2’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी

‘धुरंधर 2’ अगले साल थिएटर्स में रिलीज होगी। ऑफिशियर अनाउंसमेंट के मुताबिक, ये फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। पार्ट-2 में रणवीर सिंह उर्फ हमजा अली मजारी लीड में नजर आएंगे। वहीं आर माधवन का स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा।