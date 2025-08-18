डायरेक्टर एसएस राजामौली ईस्ट अफ्रीका से शुरू करेंगे SSMB29 फिल्म की शूटिंग, 2027 में बड़े परदे पर देगी दस्तक

  1. हिन्दी समाचार
डायरेक्टर एसएस राजामौली के निर्देशन में बन रही फिल्म 'SSMB29' में साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू इस फिल्म केअभिनेता होंगे। बताते चले कि फिल्म 'SSMB29' की शूटिंग को एसएस राजामौली अभिनेता महेश बाबू और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के साथ ईस्ट अफ्रीका में शुरू करेंगे।

By Sudha 
Updated Date

मुंबई। डायरेक्टर एसएस राजामौली के निर्देशन में बन रही फिल्म ‘SSMB29’ में साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू इस फिल्म अभिनेता होंगे। बताते चले कि फिल्म ‘SSMB29’ की शूटिंग को SS राजामौली अभिनेता महेश बाबू और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के साथ ईस्ट अफ्रीका में शुरू करेंगे । बतादें कि डायरेक्टर एसएस राजामौली ने महेश बाबू के साथ फिल्म बनाने का बहुत दिनों से सोच रहें थे। पहली ही निर्णय ले लिया था।

एसएस राजामौली ने महेश बाबू की इस मूवी का title अभी ‘SSMB29’ ही रखा है। कुछ दिनों पहले एसएस राजामौली ने इस मूवी का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल कर फैन्स को बेताब कर दिया था। राजामौली की टीम ने इस मूवी की शूटिंग के लिए सबसे पहले केन्या को चुना था लेकिन देश में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के कारण इसे वहीं रोक दिया था । मीडिया से बात करते हुए निर्माता केएल नारायण ने अब पुष्टि कर दी है कि ‘SSMB29’ की अगली शूटिंग सितंबर के तीसरे हफ्ते से ईस्ट अफ्रीका में शुरू होगी।

सूत्रों की मानें तो एसएस राजामौली और महेश बाबू की इस एक्शन थ्रिलर का बजट 1000 करोड़ रुपये है। यह मूवी 2027 में बड़े परदे पर कहर बरसायेगी । इस मूवी में महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा मेन रोल में दिखाई देंगी। फिल्म में साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी लीड भूमिका में नजर आएंगे। ​निर्माता केएल नारायण ने मीडिया को यह जानकारी दी हैं।

