दिशा पाटनी ने ड्रेस छोटी में कमर नहीं, पेट दिखाकर बरपाया कहर, उनकी अदाएं देख फैंस शर्म से हो रहे लाल

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी (Bollywood Actress Disha Patani) का अंदाज भला कौन नहीं जानता है? जब भी आती हैं छा जाती हैं। उन्होंने लेटेस्ट फोटोशूट शेयर किया है जिनसे नजरें नहीं हट पाएंगी। सोशल मीडिया पर तगड़ा रिस्पॉन्स लोगों ने दिया है। चलिए आपको भी दिखाते हैं।
मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी (Bollywood Actress Disha Patani) का अंदाज भला कौन नहीं जानता है? जब भी आती हैं छा जाती हैं। उन्होंने लेटेस्ट फोटोशूट शेयर किया है जिनसे नजरें नहीं हट पाएंगी। सोशल मीडिया पर तगड़ा रिस्पॉन्स लोगों ने दिया है। चलिए आपको भी दिखाते हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी (Disha Patani) फिल्मों में एक्शन करने से भी नहीं कतराती हैं। वह निजी जिंदगी में भी उतनी ही हॉट हैं जितना पर्दे पर दिखती हैं। लेटेस्ट फोटोशूट से तो उन्होंने हद पार कर दी है।
View this post on Instagram
पढ़ें :- Disha Patani Hot Pics: दिशा पाटनी ने शॉर्ट शिमरी ड्रेस में हॉट तस्वीरें, फैंस ने किया गजब रिएक्शन
दिशा पाटनी (Disha Patani) ने रविवार को एक फोटोशूट शेयर किया। जिसमें उनका वही बोल्ड लेकिन नया अवतार देखने को मिला। काफी स्टाइलिश आउटफिट में वह गजब के पोज देती नजर आईं। एक्ट्रेस ने इस फोटोशूट में रेड कट-आउट ड्रेस कैरी की है। ये ड्रेस बैकलेस नहीं बल्कि फ्रंट से डीप नेक और पेट से कट-आउट है। फॉर्म-फिटिंग स्कार्लेट ड्रेस में उनका हुस्न नजर आ रहा है।
View this post on Instagram
पढ़ें :- Rasha Thadani hot pic: रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने अवॉर्ड शो में बिखेरा जलवा
लुक की बात करें तो दिशा ने इस ड्रेस को बड़ी ही सादगी से कैरी किया है। न ओवर मेकअप है न ही कोई एक्सेसरीज। बस ड्रेस और उनकी अदाओं का कमाल है कि वह बेमिसाल लग रही हैं। सोशल मीडिया पर फैंस भी उनकी भर भरकर तारीफ कर रहे हैं। दिशा पाटनी के इंस्टाग्राम पोस्ट पर ढेर सारे कमेंट्स हैं जहां फैंस खूब इमोज, कमेंट्स करके अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
View this post on Instagram
इससे पहले दिशा ने बोल्ड नेकलाइन वाली सीक्विन ड्रेस पहनी थी। जिसमें वह बिल्कुल जलपरी लग रही थीं। इस लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने चमकदार हीरे की बालियां और मैचिंग नेकलेस कैरी किया था। बता दें दिशा पाटनी हमेशा ही अपने इस तरह के बोल्ड और धांसू लुक की वजह से छाई रहती हैं। वह हमेशा ही इस तरह के बोल्ड आउटफिट और फिटनेस अंदाज में नजर आती हैं।
दिशा पाटनी (Disha Patani) के साथ काम कर चुके को-स्टार और डायरेक्टर लोग भी उनकी फिटनेस की तारीफ करते नहीं थकते। कई बार तो डायरेक्टर बता चुके हैं कि दिशा बहुत ही फिटनेस फ्रीक हैं। वह अपने वर्कआउट और डाइट पर ध्यान देती हैं।