  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Maa Mahalakshmi Temple Diwali : महाराष्ट्र के कोल्हापुर मां महालक्ष्मी मंदिर दिवाली की दिव्य परंपरा, शिखर पर मशाल और दीप जलाना

Maa Mahalakshmi Temple Diwali : महाराष्ट्र के कोल्हापुर मां महालक्ष्मी मंदिर दिवाली की दिव्य परंपरा, शिखर पर मशाल और दीप जलाना

दीपमालिका के पर्व दीपावली का त्योहार आते ही देशभर में मंदिरों से लेकर घरों तक दीपों की रोशनी दिखाई देने लगती है। मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए विशेष पूजा-अर्चना की जाती। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित श्री महालक्ष्मी (अंबाबाई) मंदिर में दिवाली के अवसर पर सदियों पुरानी एक अनोखी और दिव्य परंपरा निभाई जाती है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Maa Mahalakshmi Temple Diwali : दीपमालिका के पर्व दीपावली का त्योहार आते ही देशभर में मंदिरों से लेकर घरों तक दीपों की रोशनी दिखाई देने लगती है। मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए विशेष पूजा-अर्चना की जाती। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित श्री महालक्ष्मी (अंबाबाई) मंदिर में दिवाली के अवसर पर सदियों पुरानी एक अनोखी और दिव्य परंपरा निभाई जाती है।

पढ़ें :- गुरु पूर्णिमा पर साईं बाबा को किसने चढ़ाया 1.05 करोड़ का सोने का मुकुट? देखिए वीडियो

स मंदिर में दिवाली का उत्सव कई मायनों में खास होता है। मां अंबाबाई का विशेष श्रृंगार किया जाता है। मंदिर परिसर को दीपों से सजाया जाता है और श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

शिखर पर मशाल और दीप जलाना: दिवाली के पावन पर्व पर मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर विशेष रूप से दीए और अखंड मशालें जलाई जाती हैं, जो तय तिथियों (नरक चतुर्दशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक) तक लगातार रोशन रहती हैं। मान्यता है कि मंदिर के शिखर पर जलने वाली यह रोशनी भक्तों के जीवन से अज्ञान, मुश्किलों, और आर्थिक तंगी के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है।

यह मंदिर देश के शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी गहरी मान्यता है कि दिवाली या धनतेरस के पावन अवसर पर मां अंबाबाई के दर्शन करने और पूजा-अर्चना करने से भक्तों के जीवन में सुख-समृद्धि और धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती।

इसकी प्राचीन वास्तुकला भी लोगों को आकर्षित करती है। मंदिर में होने वाला किरणोत्सव एक विशेष आकर्षण है। साल में दो बार सूर्य की किरणें मंदिर के भीतर पहुंचकर देवी मां की प्रतिमा के चरणों तक आती हैं। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंहुचते हैं।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Maa Mahalakshmi Temple Diwali : महाराष्ट्र के कोल्हापुर मां महालक्ष्मी मंदिर दिवाली की दिव्य परंपरा, शिखर पर मशाल और दीप जलाना

Maa Mahalakshmi Temple Diwali : महाराष्ट्र के कोल्हापुर मां महालक्ष्मी मंदिर दिवाली...

Dhanatares Laung Upaay : धनतरेस पर मां लक्ष्मी को अर्पित करें लौंग का जोड़ा, मानसिक तनाव भी भागेगा

Dhanatares Laung Upaay : धनतरेस पर मां लक्ष्मी को अर्पित करें लौंग...

Dhanteras 2024 : धनतेरस के दिन खरीदें झाडू , माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है

Dhanteras 2024 : धनतेरस के दिन खरीदें झाडू , माता लक्ष्मी की...

Dhanteras 2026 : धनतेरस की पूजा में पंचामृत और गंगाजल का विशेष महत्व, भगवान धनवन्तरि को करें अर्पित

Dhanteras 2026 : धनतेरस की पूजा में पंचामृत और गंगाजल का विशेष...

Diwali 2026 : नरक चतुर्दशी के दिन की जाती है भगवान हनुमान की पूजा ,जानें पवनपुत्र की अष्टसिद्धियों के बारे में

Diwali 2026 : नरक चतुर्दशी के दिन की जाती है भगवान हनुमान...

06 नवम्बर 2026 का राशिफल : धनतेरस का दिन इन 5 राशियों के लिए खास, अचानक मिल सकता है पैसा, पढ़ें अपना राशिफल

06 नवम्बर 2026 का राशिफल : धनतेरस का दिन इन 5 राशियों...