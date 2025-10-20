देशभर में धूमधाम से मनाई जा रही है दिवाली, PM मोदी से लेकर राष्ट्रपति ने दी बधाई

  1. हिन्दी समाचार
देश में आज दिवाली का त्योहार धूमधाम से बनाया जा रहा है। इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। देश में आज दिवाली का त्योहार धूमधाम से बनाया जा रहा है। इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा कि, दिवाली के पावन अवसर पर मैं भारत और विश्व भर में सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक, दिवाली बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाई जाती है। यह त्योहार प्रकाश की अंधकार पर, ज्ञान की अज्ञानता पर और अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। देशभर में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाने वाली दीपावली आपसी स्नेह और भाईचारे का संदेश देती है। इस दिन, भक्त धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं।

पढ़ें :- पीएम मोदी ने नौसैनिकों के साथ मनाई दिवाली, बोले- तीनों सेनाओं के असाधारण समन्वय ने पाक को रिकॉर्ड समय में घुटने टेकने पर किया मजबूर

इसके साथ ही लिखा, यह आनंद का पर्व आत्मचिंतन और आत्म-सुधार का भी अवसर है। यह त्योहार जरूरतमंदों और वंचितों की मदद करने और उनके जीवन में खुशियां लाने का भी अवसर प्रदान करता है। मैं सभी से आग्रह करती हूं कि दीपावली को सुरक्षित, जिम्मेदारीपूर्ण और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाएं। यह दीपावली सभी के जीवन में खुशियां, शांति और समृद्धि लेकर आए।

वहीं, PM मोदी ने कहा कि, सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख-समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है। इससे पहले पीएम मोदी ने रविवार को अपील करते हुए कहा कि सभी लोग ‘भारतीय उत्पाद खरीदें’ और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए ‘प्रेरित करें’।

 

 

पढ़ें :- Bihar election: 23 अक्टूबर से PM मोदी बिहार में करेंगे ताबड़तोड़ जनसभा, एक दिन में करेंगे तीन-तीन जनसभाओं को संबोधित

