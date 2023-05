Keep these Things in Mind while Buying Bottle Gourd: गलती से भी न खरीदें इस तरह की लौकी वरना सेहत के लिए हो सकती है नुकसानदायक

Keep these Things in Mind while Buying Bottle Gourd: कई लोगों की आदत होती है बिना किसी चीज को जांचे परखे खरीद कर घर लेती जाती हैं। क्या आपको पता बिना जांची परखी लौकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। लौकी (Bottle gourd) खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आज हम आपको बताने जा रहे है-

जब भी आप लौकी(Bottle gourd) खरीदने जाते हैं तब आप सबसे पहले ये जरुर देखें कि लौकी फ्रेश है या नहीं। अगर लौकी के डंठल लगे हुए हैं और रंग हल्का हरा है तो फ्रेश है। क्योंकि जिस लौकी का कलर पीला या सफेद हो जाता है। वह फ्रेश नहीं होता है। लौकी के छिलके को देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि यह फ्रेश है या नहीं।

अगर लौकी (Bottle gourd) का छिलका मुलायम और मोटा है तो उस तरह के लौकी को एकदम नहीं खरीदें। जब भी लौकी खरीदने जाएं तो देखें कि छिलका किस तरह का है अगर पतला है तो जरुर खरीदें वह फ्रेश भी होगा।

जब भी आप लौकी (Bottle gourd) खरीदने जाते हैं तो हल्का सा नाखून लगाकर भी चेक कर सकेत हैं। अगर मोटे छिलके वाले लौकी में नाखून दबाकर देखते हैं तो उसमें से पीले रंग की पानी बाहर आती है। थोड़ा जेल जैसा पदार्थ निकलता है।

लौकी (Bottle gourd) में पानी की मात्रा अधिक होती है और यह हेल्दी भी होता है।ज्यादा बड़ी लौकी न खरीदे, क्योंकि ज्यादा बड़ी लौकी होगी तो उसमें पानी की मात्रा कम होगी। साथ ही उसमें बड़े-बड़े बीज हो जाते हैं। ऐसी लौकी को बनाने में टेस्ट भी नहीं आता है। और इससे आपके हेल्थ को कोई फायदा भी नहीं पहुंचता है।