‘क्योंकि कभी सास भी बहु थी’ की सेट पर Smriti Irani के पास होती है Z+ सिक्योरिटी? एक्ट्रेस बताई सच्चाई

फेमस टीवी एक्ट्रेस स्मृति ईरानी एक बार फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वासपी की हैं। राजनीति के बाद जब स्मृति टीवी पर लौटी तब से उन्हे लेकर तरह तरह के अफवाह उड़ाए जा रहे हैं। राजनीति दुनिया में इतना नाम कमाने के बाद स्मृति टीवी पर वापसी करेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन एकता कपूर उन्हें एक बार फिर उनके फैंस के पास ले ही आई हैं। अब स्मृति कोई आम एक्ट्रेस तो हैं नहीं, ऐसे में उन्हें लेकर तरह-तरह की अफवाहें उड़ती हैं।

स्मृति ईरानी ने जेड प्लस सिक्योरिटी पर स्मृति ईरानी ने दिया बताया सच

स्मृति ईरानी ना सिर्फ अपने शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं, बल्कि वो टीवी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाली एक्ट्रेस बन गई हैं। वो एक एपिसोड के लिए 14 लाख रुपये की फीस चार्ज कर रही हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी को लेकर एक खबर तेजी से फैल रही है कि वो जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ अपने शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ की शूटिंग करती हैं. ये सुनकर फैंस भी हैरान हैं कि एक्ट्रेस जेड प्लस सिक्योरिटी के बीच कैसे शूट करती होंगी.

क्या भारी सिक्योरिटी के साथ शूट करती हैं स्मृति?

वहीं अब एक्ट्रेस इन सवालों को लेकर कुछ चुप्पी तोड़ी हैं। बता दें कि एक्ट्रेस ने अपने एक इंटरव्यू में इन सभी दावों को झूठा बताया है. स्मृति ईरानी ने कहा कि जब उन्हें अपनी जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ की शूटिंग की खबर पता चली तो वो पहले तो हैरान रह गईं और फिर इस बात पर काफी हंसी. दरअसल, इस शो के शुरू होने से पहले ऐसा कहा जा रहा था कि राजनीति में होने के कारण स्मृति को भारी सिक्योरिटी दी गई है।