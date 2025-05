Donald Trump arrives in Saudi Arabia: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे सऊदी अरब , मिडिल ईस्ट में हलचल तेज

Donald Trump arrives in Saudi Arabia : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी चार दिवसीय पश्चिम एशिया यात्रा की शुरुआत करने सऊदी अरब की राजधानी रियाद ( Riyadh, capital of Saudi Arabia ) पहुंचे। हवाई अड्डे पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत-पाकिस्तान में सीजफायर (Ceasefire between India and Pakistan) के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी अरब यात्रा ने दुनिया का ध्यान खींचा है। यह यात्रा न केवल मध्य पूर्व में अमेरिका की राजनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाती है, बल्कि दक्षिण एशिया ( South Asia ) में चल रहे तनाव पर भी इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। राष्ट्रपति ट्रम्प अपने दूसरे कार्यकाल की पहली प्रमुख अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर हैं , जहां वे तीन प्रमुख सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करने और विश्व मंच पर एक डीलमेकर के रूप में अपनी ताकत साबित करने के लिए काम कर रहे हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। कई वैश्विक मुददों समेत गाजा में सीजफायर, सऊदी-इजरायल नॉर्मलाइजेशन टॉक्स और अमेरिका के लिए अरब देशों से बड़े निवेश को लेकर भी बहुत अहम है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ट्रंप का यह दौरा खास रहने वाला हो सकता है। मध्य पूर्व में निवेश की संभावनाओं के लिहाज से अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। खासतौर पर ट्रंप की नजर सऊदी अरब से 1 ट्रिलियन डॉलर के निवेश पर है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिल सकती है। इसके अलावा ट्रंप के दौरे के दौरान मिडिल ईस्ट के सभी देशों से गाजा सीजफायर और इजरायल नॉर्मलाइजेशन टॉक्स पर बातचीत होगी।