अमेरिकी राष्ट्रपति का बिगड़ा मानसिक संतुलन! विशेषज्ञ बोले-डोनाल्ड ट्रंप फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के साफ दिखाई दे रहे हैं लक्षण

नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन (Donald Trump Mental Balance) बिगड़ रहा है। ये दावा अमेरिका के दो प्रमुख मनोवैज्ञानिक डॉ. हैरी सेगल और डॉ. जॉन गार्टनर ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि 79 वर्षीय ट्रंप में फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं।

विशेषज्ञों का दावा है कि ट्रंप की स्थिति धीरे-धीरे बदतर होती जा रही है। हो सकता है वह फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया (FTD) से पीड़ित हो सकते हैं। यह बीमारी दिमाग के सामने और किनारे के हिस्सों को प्रभावित करती है, जिसके चलते व्यक्ति के व्यवहार भाषा और मोटर स्किल्स पर असर पड़ता है।

Trump’s 3 hour and 17 minute cabinet meeting summarized in under 90 seconds. https://t.co/5bpT0maAnd — Poli Alert ⚖️ (@polialertcom) August 26, 2025

डॉ. गार्टनर का दावा है कि ट्रंप की मनो-मोटर वर्क सिस्टम में स्पष्ट गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि FTD का एक लक्षण होता है, जिसे वाइड-बेस्ड गेट कहते हैं। इसमें चलते समय एक पैर असामान्य रूप से हिलता है। हाल ही में अलास्का में ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें ट्रंप लाल कालीन पर चलते समय डगमगाते नजर आए थे। डॉ. गार्टनर ने कहा कि उनका दाहिना पैर उन्हें बाईं ओर धकेल रहा था और फिर वे इसे संतुलित करने की कोशिश में दूसरी ओर जा रहे थे। अगर यह ड्रंक-ड्राइविंग टेस्ट होता तो वे फेल हो जाते। डॉ. सेगल ने इस पर सहमति जताई और कहा कि ट्रंप नशे में नहीं दिख रहे थे, फिर भी अपने पैर पर कंट्रोल खो रहे थे।