अमेठी में जमीन विवाद को लेकर डबल मर्डर, युवक ने विधवा भाभी और भतीजे की कुल्हाड़ी से कर दी हत्या

अमेठी। मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के रूदौली गांव (Rudauli Village) में गुरुवार सुबह जमीन विवाद को लेकर हुई घटना ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। आरोप है कि एक युवक ने अपनी विधवा भाभी और भतीजे की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी।

घटना में मृतकों की पहचान रमावती (45) और उनके बेटे आकाश (20) के रूप में हुई है। आकाश घर पर रहकर खेती करता था जबकि बड़ा भाई लुधियाना में नौकरी करता है। परिजनों का कहना है कि आरोपी रामराज (36) और मृतक परिवार के बीच डेढ़ बीघा जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले खेत में कीटनाशक डाले जाने के आरोप ने तनाव और बढ़ा दिया था।

गुरुवार सुबह करीब 11 बजे रमावती और आकाश खेत में काम कर रहे थे। तभी आरोपी परिवार सहित वहां पहुंचा और दोनों पर कुल्हाड़ी व डंडों से हमला कर दिया। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। ग्राम प्रधान के भाई राजीव सिंह ने बताया कि घटना से करीब एक घंटे पहले ही रमावती ने फोन कर आशंका जताई थी कि “ये लोग हमें मार देंगे, थाने में एप्लिकेशन डलवा दीजिए।” लेकिन थोड़ी ही देर बाद हत्या की सूचना मिल गई।

मृतका के भाई जगराम ने बताया कि विवाद को लेकर पहले पंचायत भी हो चुकी थी, लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक अमेठी अपर्णा रजत कौशिक (Superintendent of Police Amethi Aparna Rajat Kaushik) ने बताया कि, मृतका के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है, जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा।