ड्रीम गर्ल ने बॉलीवुड की आइकॉनिक अभिनेत्री रेखा को जन्मदिन की दी बधाई, लिखा दिल छू लेने वाला नोट

मुंबई : हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी (Hema Malini) हमेशा अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में सक्रिय रही हैं। 76 साल की उम्र में भी वो राजनीति और नृत्यकला में व्यस्त हैं, लेकिन अपने करीबी दोस्तों और परिवार पर प्यार लुटाने से पीछे नहीं हटतीं। हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड की आइकॉनिक अभिनेत्री रेखा (Bollywood’s Iconic Actress Rekha) को जन्मदिन की बधाई दी और अपनी माताओं के लिए भी दिल को छू लेने वाले शब्द कहे।

हेमा मालिनी (Hema Malini) ने इंस्टाग्राम पर रेखा (Rekha) के साथ अपनी पुरानी तस्वीरें शेयर कीं और कैप्शन में लिखा,कि आज मेरी बहुत प्यारी दोस्त रेखा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! अंदर से बाहर तक खूबसूरत, आइकॉनिक और उम्र से परे खूबसूरत रेखा मेरी सबसे करीबी दोस्तों में से एक रही हैं। वे हमेशा मेरी अच्छी सेहत की कामना करती रही हैं।

हेमा मालिनी ने रेखा के लिए शेयर किया खास पोस्ट

हेमा मालिनी (Hema Malini) ने आगे कहा कि उनकी और रेखा की मां दोनों ही उनकी प्रेरणा रही हैं और हिंदी सिनेमा में उनके करियर बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लिखा, कि हमारी जातीय पृष्ठभूमि और हमारी मां ने हमें एक-दूसरे से जोड़ रखा है। हम अक्सर तमिल में पूरी आत्मीयता से बातें करती हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि रेखा हमेशा खुश और संतुष्ट रहें।

हेमा की बेटी और एक्ट्रेस ईशा देओल ने भी रेखा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ईशा ने लिखा कि हैप्पी बर्थडे रेखा जी, आपको ढेर सारा प्यार और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं।

इस खास मौके पर बॉलीवुड के अन्य सितारों ने भी रेखा को बधाई दी। जैकी श्रॉफ ने रेखा की पुरानी फिल्मों की तस्वीरों का वीडियो शेयर किया और वीडियो में गाने ‘आपकी आंखों में कुछ’ का इस्तेमाल करते हुए जन्मदिन की बधाई दी। वहीं, शिल्पा शेट्टी ने रेखा के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें ‘रेखा मां’ कहकर बधाई दी और लिखा कि हैप्पी बर्थडे रेखा, आप हमेशा सिनेमा की ओजी रहेंगी।

Happy Birthday Rekha 🌹

The song that defines Rekha for me is this song from Silsila. The agony, the dard she has expressed through this Lataji song is so real. ……tumare bewafa hone ka gham nahin….gham toh is baat ka hai ki hume mohabbat se yakeen uth gaya….

Contd.. pic.twitter.com/UZRmAob9ne — Shekar Iyer (@SHEKARSUSHEEL) October 10, 2025

रेखा का फिल्मी करियर

आपको बता दें, रेखा आज 71वां जन्मदिन मना रही हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत फिल्म ‘अंजाना सफर’ से की थी, हालांकि फिल्म रिलीज को बाद में टाल दिया गया। इसके बावजूद, फिल्म ‘सावन-भादो’ ने उन्हें पर्दे पर खास पहचान दिलाई और उनकी जिंदगी को बदल दिया।