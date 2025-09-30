  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. बिना ड्राइवर वाला पहला ऑटो भारत में हुआ लॉन्च, कीमत भी कुछ ज्यादा नहीं

बिना ड्राइवर वाला पहला ऑटो भारत में हुआ लॉन्च, कीमत भी कुछ ज्यादा नहीं

OSM Swayangathi Auto: ओमेगा सीकी मोबिलिटी (OSM) ने भारतीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में दुनिया का पहला ऑटोनॉमस यानी बिना ड्राइवर वाला ऑटो रिक्शा लॉन्च किया है। कंपनी के नए इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को ‘स्वयंगति’ नाम दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि ‘स्वयंगति’ की कीमत सिर्फ 4 लाख रुपये से शुरू होती है।

By Abhimanyu 
Updated Date

OSM Swayangathi Auto: ओमेगा सीकी मोबिलिटी (OSM) ने भारतीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में दुनिया का पहला ऑटोनॉमस यानी बिना ड्राइवर वाला ऑटो रिक्शा लॉन्च किया है। कंपनी के नए इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को ‘स्वयंगति’ नाम दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि ‘स्वयंगति’ की कीमत सिर्फ 4 लाख रुपये से शुरू होती है।

पढ़ें :- अटल-आडवाणी युग के महत्वपूर्ण स्तंभ प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का 94 वर्ष की आयु में निधन, बीजेपी में शोक की लहर

OSM का इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ‘स्वयंगति’ अब कमर्शियल इस्तेमाल के लिए तैयार है। इसे कंपनी के इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म और AI-आधारित ऑटोनॉमी सिस्टम पर तैयार किया गया है। यह व्हीकल एयरपोर्ट, स्मार्ट कैंपस, इंडस्ट्रियल पार्क, गेटेड कम्युनिटी और भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों में कम दूरी वाले क्षेत्रों बिना ड्राइवर के चल सकेगा। तय किए गए रास्ते पर सुरक्षित और सुचारू रूप से यात्रा के लिए इसे पहले से ही मैपिंग करके सेट कर दिया जाता है।

‘स्वयंगति’ थ्री-व्हीलर ने हाल ही में 3 किमी की ऑटोनॉमस (बिना ड्राइवर) रूट टेस्टिंग पूरी की। इस दौरान रूट में 7 स्टॉप, रीयल-टाइम ऑब्स्टेकल डिटेक्शन और यात्रियों की सुरक्षा शामिल थी। अब कंपनी दूसरे चरण में ‘स्वयंगति’ को कमर्शियल रोलआउट के लिए तैयार कर रही है। ‘मेड-इन-इंडिया’ टैग के साथ स्वयंगति न सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री का फ्यूचर बदलने के साथ-साथ भारत को दुनिया के ऑटोनॉमस मोबिलिटी लीडर्स में शामिल कर सकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिना ड्राइवर वाला पहला ऑटो भारत में हुआ लॉन्च, कीमत भी कुछ ज्यादा नहीं

बिना ड्राइवर वाला पहला ऑटो भारत में हुआ लॉन्च, कीमत भी कुछ...

साइबर अटैक से जूझ रही Jaguar Land Rover को यूके सरकार ने दी 1.5 अरब पाउंड की मदद

साइबर अटैक से जूझ रही Jaguar Land Rover को यूके सरकार ने...

Ola Muhurat Mahotsav : ओला इलेक्ट्रिक ने स्कूटर-बाइक मुहूर्त महोत्सव में जबरदस्त ऑफर पेश किया , फेस्टिव कैंपेन में खरीदने के लिए टूट पड़े लोग

Ola Muhurat Mahotsav : ओला इलेक्ट्रिक ने स्कूटर-बाइक मुहूर्त महोत्सव में जबरदस्त...

Hero HF 100 : GST Cut के बाद इतने में मिल रही Hero की ये मोटरसाइकिल , जानें माइलेज और इंजन

Hero HF 100 : GST Cut के बाद इतने में मिल रही...

Skoda Octavia RS : स्कोडा ऑक्टेविया RS  की भारत में वापसी ,  बुकिंग इस दिन से शुरू

Skoda Octavia RS : स्कोडा ऑक्टेविया RS  की भारत में वापसी , ...

Aprilia SR-GP Replica : अप्रिलिया एसआर-जीपी रेप्लिका इस कीमत में लॉन्च , जानें फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

Aprilia SR-GP Replica : अप्रिलिया एसआर-जीपी रेप्लिका इस कीमत में लॉन्च ,...