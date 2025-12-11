DSP कल्पना वर्मा के ‘लव यू’ से ‘डिवोर्स’ तक के चैट ने खोले बड़े राज, ‘लव ट्रैप’ में करोड़ों की वसूली और इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज खुलासा

रायपुर: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग (Chhattisgarh Police Department) का एक हाई-प्रोफाइल विवाद (High-Profile Controversy) ने प्रदेश में भूचाल ला दिया है। रायपुर की डीएसपी कल्पना वर्मा (DSP Kalpana Verma) और एक स्थानीय कारोबारी के बीच कथित ‘लव ट्रैप’ (Love Trap), करोड़ों की वसूली और निजी रिश्तों के दुरुपयोग का सनसनीखेज मामला इस समय मीडिया की सुर्खियों में है। इस केस ने तब और तूल पकड़ लिया जब इससे जुड़ी व्हाट्सएप चैट्स, सेल्फी और निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगीं। मामले की गंभीरता के बावजूद, सबसे अजीब बात यह है कि दोनों ही पक्षों ने अब तक औपचारिक एफआईआर (FIR) दर्ज नहीं कराई है, जबकि आरोप-प्रत्यारोप का खेल चरम पर है। पुलिस अब दोनों ओर से मिली शिकायतों की जांच कर रही है।

‘लव यू’ से लेकर ‘डिवोर्स’ तक, वायरल चैट ने खोले ‘लव ट्रैप’ के राज

सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रही चैट्स और तस्वीरों ने इस मामले की निजी परतें खोल दी हैं। इन चैट्स में करीबी रिश्तों की बातें और इमोशनल ब्लैकमेलिंग (Emotional Blackmailing) के संकेत साफ दिख रहे हैं।

चैट्स की कुछ लाइनें इस तरह हैं: दंतेवाड़ा आ रहे हो क्या? आ जाऊंगा यार, Love U। घर से गाली खिलाओगे आज… 24×7 आपके साथ हूं जी। डिवोर्स ले लू क्या? ले लो… दे दूंगी… बोलती है सच में।

कारोबारी दीपक और बरखा टंडन का दावा है कि ये चैट स्क्रीनशॉट उनकी शिकायत का हिस्सा हैं, जिन्हें उन्होंने पुलिस को सौंपा है।

2 करोड़ कैश, डायमंड रिंग और होटल की प्रॉपर्टी!

रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन (Businessman Deepak Tandon) ने डीएसपी कल्पना वर्मा (DSP Kalpana Verma) पर सबसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि साल 2021 में दोस्ती शुरू होने के बाद अधिकारी ने संबंधों के नाम पर उन पर लगातार आर्थिक दबाव बनाया। आरोपों के अनुसार, कारोबारी ने डीएसपी को दो करोड़ रुपये से अधिक कैश और ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इसके अलावा, वसूली यहीं नहीं रुकी। डीएसपी (DSP) पर एक डायमंड रिंग, एक गोल्ड चेन, एक कार और रायपुर के वीआईपी रोड स्थित एक होटल की प्रॉपर्टी को डीएसपी (DSP) के भाई के नाम ट्रांसफर कराने का दबाव बनाने का भी आरोप है। दीपक टंडन (Deepak Tandon) का कहना है कि उन्होंने 2021 से कथित ब्लैकमेलिंग झेली, लेकिन होटल की रजिस्ट्री को लेकर दबाव बनाए जाने के बाद बात हद से पार हो गई। व्यवसायी का दावा है कि प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने के लिए अधिकारी ने खुद 30 लाख रुपये भी लगाए थे, ताकि दस्तावेज उनके पक्ष में दिखें।

डीएसपी कल्पना वर्मा का फोन बंद

डीएसपी कल्पना वर्मा (DSP Kalpana Verma) ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए छोटा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी आरोप झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं, और वह किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। हालांकि, इसी बीच एक और बड़ी बात सामने आई है कि डीएसपी कल्पना वर्मा फिलहाल किसी के संपर्क में नहीं हैं। उनका फोन बंद है और पुलिस विभाग के कई अधिकारी भी उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ, व्यवसायी द्वारा खमतराई थाने में शिकायत दर्ज कराते ही डीएसपी (DSP) के भाई ने पलटवार किया है। उन्होंने दावा किया कि व्यवसायी ही ब्लैकमेल कर रहा है, और झूठे स्क्रीनशॉट बनाकर राजनीतिक दबाव में षड्यंत्र किया जा रहा है। पुलिस अब दोनों ही पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है।