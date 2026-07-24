DU ने छात्रों से जंतर-मंतर जाने पर एक्शन की बात कही, राहुल गांधी बोले-स्टूडेंट्स के डेमोक्रेटिक अधिकारों का इस्तेमाल पर धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (University of Delhi) ने गुरुवार देर रात एक फरमान जारी कर सभी स्टूडेंट्स और फैकल्टी से जंतर-मंतर से दूर रहने और अपनी सुरक्षा और कानून का पालन करने की बात कही है। साथ ही नोटिस में कहा है कि जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर कोई भी गैर-कानूनी जमावड़ा या प्रदर्शन, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया (Supreme Court of India) के निर्देशों के अनुसार सख्ती से रेगुलेट किया जाता है, कानूनी कार्रवाई को न्योता दे सकता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय (University of Delhi) के इस तुगलकी फरमान पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि स्टूडेंट्स को उनके डेमोक्रेटिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि कृपया ध्यान दें, समय आने पर आपको ही ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।

बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय (University of Delhi) के तरफ से जारी नोटिस में लिखा गया है कि प्रिय स्टूडेंट्स और फैकल्टी, आपकी सुरक्षा हमारे लिए मायने रखती है। कृपया ध्यान दें कि नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर कोई भी गैर-कानूनी जमावड़ा या प्रदर्शन, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया (Supreme Court of India) के निर्देशों के अनुसार सख्ती से रेगुलेट किया जाता है, कानूनी कार्रवाई को न्योता दे सकता है। ऐसी गतिविधियाँ स्टूडेंट्स की पर्सनल सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं और उनकी पढ़ाई और प्रोफेशनल मौकों पर काफी असर डाल सकती हैं। इसलिए, सभी स्टूडेंट्स से जंतर-मंतर (Jantar Mantar) से दूर रहने और अपनी सुरक्षा और कानून का पालन करने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया जाता है। इसके अलावा, आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है क्योंकि स्थिति को और खराब करने के लिए बहुत सारा नकली और गुमराह करने वाला कंटेंट बनाया और फैलाया जा रहा है।