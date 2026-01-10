प्रयागराज माघ मेले के दौरान CM योगी ने संगम में लगाई डुबकी, पवित्र स्नान के बाद की पूजा अर्चना

CM Yogi Adityanath at Magh Mela: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में पहुंचे, जहां पर उन्होंने संगम में पवित्र स्नान किया और पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और जनकल्याण की कामना की। जिसके बाद उन्होंने संगम में नाव की सवारी करते समय साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाया।