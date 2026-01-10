  1. हिन्दी समाचार
  3. प्रयागराज माघ मेले के दौरान CM योगी ने संगम में लगाई डुबकी, पवित्र स्नान के बाद की पूजा अर्चना

CM Yogi Adityanath at Magh Mela: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में पहुंचे, जहां पर उन्होंने संगम में पवित्र स्नान किया और पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और जनकल्याण की कामना की। जिसके बाद उन्होंने संगम में नाव की सवारी करते समय साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाया।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- NSA अजीत डोभाल बोले- हमारे पूर्वज बाहरी खतरों को समझ नहीं पाये, इसलिए नई पीढ़ी उस सबक को याद रखे

