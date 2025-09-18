  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. DUSU Election 2025: वोटिंग के बीच NSUI ने ABVP पर ईवीएम से छेड़छाड़ के लगाए आरोप, मचा बवाल

DUSU Election 2025: वोटिंग के बीच NSUI ने ABVP पर ईवीएम से छेड़छाड़ के लगाए आरोप, मचा बवाल

DUSU Election 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट इलैक्शन के लिए आज, 18 सितंबर को वोटिंग जारी है। इस बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) पर ईवीएम से छेड़छाड़, चुवाव में धांधली और वोटों की हेराफेरी के आरोप लगाए हैं। यह आरोप भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी की ओर से लगाए गए हैं। इसके साथ चौधरी ने एबीवीपी के स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट कैंडीडेट का नामांकन रद्द करने की मांग की है।

By Abhimanyu 
Updated Date

DUSU Election 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट इलैक्शन के लिए आज, 18 सितंबर को वोटिंग जारी है। इस बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) पर ईवीएम से छेड़छाड़, चुवाव में धांधली और वोटों की हेराफेरी के आरोप लगाए हैं। यह आरोप भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी की ओर से लगाए गए हैं। इसके साथ चौधरी ने एबीवीपी के स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट कैंडीडेट का नामांकन रद्द करने की मांग की है।

पढ़ें :- यूपी के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के मान्यता व प्रवेश की होगी जांच , CM योगी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने के दिए आदेश

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) ने आरएसएस समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (डूसू) चुनावों में धांधली और वोट की हेराफेरी करने की निंदनीय कोशिशों की कड़ी निंदा है। पीटीआई से एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा, “जब मैं एनएसयूआई उम्मीदवारों से मिलने नॉर्थ कैंपस गया था, तो हमने देखा कि एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ने एबीवीपी उम्मीदवारों के नाम के आगे स्याही लगाई और हस्ताक्षर किए। डीयू प्रशासन ने खुद इसे स्वीकार किया है। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी में लिप्त हैं, वैसे ही एबीवीपी भी ईवीएम के ज़रिए वोट चोरी में लिप्त है।”

चौधरी ने दावा किया कि किरोड़ी मल कॉलेज, हिन्दू कॉलेज और हंसराज कॉलेज से धांधली की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे साबित होता है कि आरएसएस और भाजपा के इशारे पर एबीवीपी संगठित रूप से वोट चोरी कर लोकतंत्र की भावना को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। आरएसएस-भाजपा अपनी अलोकतांत्रिक और धोखाधड़ी वाली आदतें दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ले आई है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

उपनिबंधक नौतनवा का शवयात्रा निकालते समय किसान नेता नागेंद्र शुक्ला पुलिस हिरासत में

उपनिबंधक नौतनवा का शवयात्रा निकालते समय किसान नेता नागेंद्र शुक्ला पुलिस हिरासत...

देहरादून की बाढ़ में बचे अजय पाल की दर्द भरी कहानी, नदी में बहते हुए पत्नी का हाथ छूट गया वह पानी में बह गयी, बहते हुए पेड़ पकड़कर बची मेरी जान

देहरादून की बाढ़ में बचे अजय पाल की दर्द भरी कहानी, नदी...

VIDEO-बाढ़ पीड़िता महिला ने भावुक होकर बीजेपी एमपी कंगना रनौत से कुछ कहने की कोश‍िश, तो उल्‍टा उसे ही सुना द‍िया

VIDEO-बाढ़ पीड़िता महिला ने भावुक होकर बीजेपी एमपी कंगना रनौत से कुछ...

DUSU Election 2025: वोटिंग के बीच NSUI ने ABVP पर ईवीएम से छेड़छाड़ के लगाए आरोप, मचा बवाल

DUSU Election 2025: वोटिंग के बीच NSUI ने ABVP पर ईवीएम से...

UP News : सपा नेता आजम खान को क्वालिटी बार पर कब्जा मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत,अब वह जल्द जेल से आ सकते हैं बाहर

UP News : सपा नेता आजम खान को क्वालिटी बार पर कब्जा...

जगद्गुरू रामभद्राचार्य पर चंद्रशेखर आजाद का विवादित बयान, बोले- एक ऐसे संत हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, सोचिए कितने पाप...

जगद्गुरू रामभद्राचार्य पर चंद्रशेखर आजाद का विवादित बयान, बोले- एक ऐसे संत...