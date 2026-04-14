  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. Video-ABVP के कार्यक्रम में भगवा साड़ी पहन “धक-धक करने लगा” गाने पर हुआ डांस, छात्रा रोते-रोते बोली कि साड़ी पहनी थी, कहां थी अश्लीलता ?

Video-ABVP के कार्यक्रम में भगवा साड़ी पहन “धक-धक करने लगा” गाने पर हुआ डांस, छात्रा रोते-रोते बोली कि साड़ी पहनी थी, कहां थी अश्लीलता ?

गुजरात के वडोदरा शहर में स्थित महाराजा सयाजीराव (MSU) यूनिवर्सिटी में एबीवीपी (ABVP ) के तरफ से आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम (Cultural Program) का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में एक छात्रा को भगवा साड़ी पहनकर बॉलीवुड गाने “धक-धक करने लगा” (Dhak Dhak Karne Laga Song) पर डांस करते हुए देखा जा रहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

वडोदरा। गुजरात के वडोदरा शहर में स्थित महाराजा सयाजीराव (MSU) यूनिवर्सिटी में एबीवीपी (ABVP ) के तरफ से आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम (Cultural Program) का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में एक छात्रा को भगवा साड़ी पहनकर बॉलीवुड गाने “धक-धक करने लगा” (Dhak Dhak Karne Laga Song) पर डांस करते हुए देखा जा रहा है। यह कार्यक्रम ‘संस्कार-संगम’ (‘Sanskar-Sangam’ Event) नाम से आयोजित तीन दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा था। वायरल वीडियो में अश्लील डांस (Obscene Dance) के आरोपों पर अब छात्रा का गुस्सा फूटा है। उसने रोते-रोते नई बात कही है।

पढ़ें :- लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी को लेकर बढ़ा विवाद, समाजवादी छात्र सभा-NSUI के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, एबीवीपी कार्यकर्ता भी मैदान में उतरे

वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस और उसकी छात्र इकाई एनएसयूआई (NSUI) ने कड़ी आपत्ति जताई है। एनएसयूआई नेताओं ने इस प्रदर्शन को ‘अभद्र’ और ‘अश्लील’ करार देते हुए आरोप लगाया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर इस तरह की प्रस्तुति यूनिवर्सिटी के माहौल और ‘संस्कार’ के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गरिमा को ठेस पहुंचती है।

छात्रा ने रोते-रोते पूरी बात बताई अब इस पूरे प्रकरण पर छात्रा सामने आई है। उसने वीडियो जारी करते हुए सफाई दी है।छात्रा का कहना है कि वह न तो एबीवीपी को जानती है और न ही एनएसयूआई (NSUI)  को। वीडियो में छात्रा रो रही है और कह रही है कि उसने साड़ी पहनी थी तो यह अश्लील डांस कहां हुआ? छात्रा आगे कहती है कि शायद बॉलीवुड सॉन्ग धक-धक पर डांस करना गलत था। आप भी सुनिए छात्रा ने क्या कहा..

कार्रवाई की मांग एनएसयूआई (NSUI)  ने इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसमें संबंधित लोगों के निलंबन की भी बात कही गई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो वे इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे।

एनएसयूआई (NSUI) के अध्यक्ष अमर वाघेला (President Amar Vaghela) ने कहा कि एमएस यूनिवर्सिटी (MSU University)  शिक्षा का मंदिर है, न कि मनोरंजन या अश्लीलता का मंच। संस्कृति के नाम पर इस तरह का कार्यक्रम बेहद शर्मनाक है।” इस पूरे मामले के बाद विश्वविद्यालय परिसर में सियासी माहौल गर्म हो गया है और प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है।

पढ़ें :- लखनऊ यूनिवर्सिटी में संघ प्रमुख का छात्र संगठनों ने किया बड़ा विरोध, लगे 'भागवत गो बैक' के नारे
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video-ABVP के कार्यक्रम में भगवा साड़ी पहन “धक-धक करने लगा” गाने पर हुआ डांस, छात्रा रोते-रोते बोली कि साड़ी पहनी थी, कहां थी अश्लीलता ?

Video-ABVP के कार्यक्रम में भगवा साड़ी पहन “धक-धक करने लगा” गाने पर...

Video: चोरी करने आया था चोर शटर में फंस गई गर्दन, 6 घंटे तक फंसा रहा बेचारा

Video: चोरी करने आया था चोर शटर में फंस गई गर्दन, 6...

Video- Reels बनाने की बीमारी, चिता से उपले निकालकर युवक ने सुलगाया हुक्का

Video- Reels बनाने की बीमारी, चिता से उपले निकालकर युवक ने सुलगाया...

46 सालों से बंद मिढ़ाकुर रेलवे फाटक बना अभिशाप, दशकों पुरानी समस्या से निजात के लिए स्थानीय लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार

46 सालों से बंद मिढ़ाकुर रेलवे फाटक बना अभिशाप, दशकों पुरानी समस्या...

Special Tribute : 'वंदे मातरम' के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी की पुण्यतिथि आज, पूरा राष्ट्र कर रहा नमन

Special Tribute : 'वंदे मातरम' के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी की पुण्यतिथि...

पहलवान गौरव चाहर का संत प्रेमानंद महराज से मिलने का जुनून, थार और कार को कमर से बांधकर 90 KM तक खींचते हुए पहुंचे वृंदावन

पहलवान गौरव चाहर का संत प्रेमानंद महराज से मिलने का जुनून, थार...