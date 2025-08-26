सौरभ भारद्वाज के घर ED की रेड: केजरीवाल बोले-मोदी सरकार चाहती है हमारी आवाज़ दबाना, हम बीजेपी की इन रेडों से डरने वाली नहीं

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। इस छापेमारी के बाद एक बार फिर सियासी माहौल गर्म हा गया। AAP सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने जुलाई में केस दर्ज किया था। वहीं, अब ईडी की छापेमारी पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान आया है। उन्होंने कहा, “आप” बीजेपी की इन रैडों से डरने वाली नहीं।

केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सौरभ भारद्वाज के घर ED की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह “आप” को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया।

उन्होंने आगे लिखा, “आप” को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की ग़लत नीतियों और भ्रष्ट कामों के ख़िलाफ़ सबसे मुखर आवाज “आप” की है। मोदी सरकार हमारी आवाज़ दबाना चाहती है। ये कभी नहीं होगा। “आप” बीजेपी की इन रैडों से डरने वाली नहीं। हम हमेशा की तरह देश हित में ग़लत नीतियों और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे।

इसके साथ ही आप नेता गोपाल राय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज सौरभ भारद्वाज के यहां ED ने रेड किया आखिर क्यों! क्योंकि देश में मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं—क्या उनकी डिग्री फर्जी है? इस विवाद से ध्यान भटकाने के लिए ही रेड की गई। जिस वक्त का मामला बताया जा रहा है, तब सौरभ मंत्री भी नहीं थे, यानी केस पूरी तरह बेबुनियाद है, सत्येंद्र जी को 3 साल जेल में रखने के बाद CBI/ED को क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ी। ये साबित करता है कि AAP नेताओं पर लगे सारे आरोप झूठे और राजनीति से प्रेरित हैं।