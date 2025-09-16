सोनू सूद, युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को ED ने भेजा समन, बेटिंग ऐप मामले में होगी पूछताछ

बॉलीवुड सुपरस्टार सोनू सूद को परिवर्तन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन भेजा है। 1xBet से जुड़े अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले की जांच के सिलसिले में सोनू सूद को ईडी दफ्तर में पेश होना पड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार सोनू सूद को अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet मामले में 24 सितंबर को दिल्ली स्थित मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। बता दें इस मामले को लेकर ईडी तेजी से कार्यवाई कर रही है। सट्टा एप से जुड़ा मामला और गहरा होता चला जा रहा है । इसमें सोनू सूद के अलावां कई प्लेयर के नाम आ रहे हैं । उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती जैसे नाम भी इसमें शामिल हैं।

जांच में सामने आई ये हस्तियां

इसके साथ ही बता दें ईडी ने अवैध इंटरनेट सट्टेबाजी साइटों की अपनी जांच का विस्तार किया है, और मशहूर हस्तियों और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों को भी टार्गेट किया है। अभिनेता सोनू सूद और उर्वशी रौतेला के साथ-साथ पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह, युवराज सिंह और सुरेश रैना से प्रतिबंधित सट्टेबाजी साइटों के साथ प्रचार संबंधों से संबंधित चल रही जांच के तहत पूछताछ की गई है। बता दें ईडी ने सबको तारीक पर पेश होने का आदेश दिया है जैसे कि उथप्पा को 22 सितंबर को बयान दर्ज कराने को कहा गया है, वहीं युवराज को 23 और सूद को 24 सितंबर को बुलाया गया है।

क्या है अधिकारियों का कहना?

एक मीडिया चैनल के मुताबिक एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, ‘ये सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म विज्ञापन अभियानों में 1xbat और 1xbat स्पोर्टिंग लाइन्स जैसे छद्म नामों का उपयोग कर रहे हैं। विज्ञापनों में अक्सर क्यूआर कोड होते हैं जो उपयोगकर्ताओं को सट्टेबाजी साइटों पर पुनर्निर्देशित करते हैं, जो भारतीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है।’