IIT Delhi के छात्रों से मिले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बोले- 2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र

नई दिल्ली। देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Education Minister Dharmendra Pradhan) ने रविवार को आईआईटी दिल्ली का दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से संवाद किया और उनके विचारों को सराहा। इस बातचीत के दौरान उन्होंने भारत के भविष्य को लेकर गहरा विश्वास जताया। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Minister Dharmendra Pradhan) ने कहा कि इन छात्रों से मिलकर मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। आने वाले 20-25 वर्षों में मैं युवाओं के कंधों पर भारत का सुनहरा भविष्य बनता देख सकता हूं।

उन्होंने कहा कि समय को भी मोड़ देने का, यही समय है, सही समय है। आईआईटी दिल्ली के छात्रों के साथ बातचीत की और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने और 2047 तक ‘समृद्ध भारत’ के विजन को पूरा करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

उनके सपनों और आकांक्षाओं, अनुसंधान के क्षेत्रों, वर्तमान में उनके सामने आने वाली तकनीकी चुनौतियों और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बताई गई चुनौतियों और अवसरों पर उनके दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। साथ ही, क्षमताओं को बढ़ाने और नवाचार की भावना का विस्तार करने पर अपने विचार साझा किए। छात्रों को अपने नवोन्मेषी विचारों को आगे लाने, चुनौतियों पर काम करने और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तक निरंतर प्रयास करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य को आकार देने और भारत को समाधानों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए भारत के नवप्रवर्तकों और शोधकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।

मुझे विश्वास है कि हमारे युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ता और संकल्प, आत्मनिर्भरता की खोज के साथ मिलकर भारत की क्षमताओं को मजबूत करने के साथ-साथ उसकी तकनीकी और आर्थिक संप्रभुता को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे आईआईटी संस्थान आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला होंगे ।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अटूट समर्थन से, हमारे प्रतिभाशाली युवाशक्ति प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता के नियमों को नए सिरे से लिखेंगे और एक ‘समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भारत’ का निर्माण करेंगे।