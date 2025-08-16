Election Commission : चुनाव आयोग रविवार दोपहर 3 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, SIR को लेकर उठे सवालों के दे सकता है जवाब

  1. हिन्दी समाचार
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) रविवार 17 अगस्त को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। ये जानकारी चुनाव आयोग (Election Commission) के डायरेक्टर जनरल (मीडिया) की ओर दी गई है।

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) रविवार 17 अगस्त को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। ये जानकारी चुनाव आयोग (Election Commission) के डायरेक्टर जनरल (मीडिया) की ओर दी गई है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग (Election Commission)  एसआईआर (SIR) को लेकर उठे सवालों के जवाब दे सकता है।

चुनाव आयोग (Election Commission) की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय हो रही है, कल से कांग्रेस और राजद बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू करने वाले हैं। 6 दिन तक चलने वाली 1,300 किलोमीटर की यह यात्रा बिहार के करीब 25 जिलों से गुजरेगी। इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के सभी दल के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे।

बता दें कि इससे पहले सात अगस्त को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष  राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर वोट चोरी (Vote Chori) के कथित आरोप लगाए थे। राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  ने कर्नाटक सेंट्रल की एक विधानसभा सीट महादेव पुरा में एक लाख फर्जी वोटर होने का दावा किया था। जिसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  से शपथपत्र के साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा था।

