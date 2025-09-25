  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, अब डाक मतपत्र के बाद ही गिने जाएंगे EVM के वोट

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, अब डाक मतपत्र के बाद ही गिने जाएंगे EVM के वोट

मतगणना (Counting) में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, चुनाव आयोग (Election Commission)  ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में डाक मतपत्रों की गिनती की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब तक, मतगणना (Counting)  वाले दिन डाक मतपत्रों की गिनती सुबह आठ बजे और ईवीएम (EVM) की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू होती थी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पहले के निर्देशों के अनुसार, सैद्धांतिक रूप से डाक मतपत्रों की गिनती के किसी भी चरण की परवाह किए बिना ईवीएम (EVM) की गिनती जारी रह सकती है और डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने से पहले इसके पूरा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कई ईवीएम (EVM) की गिनती खत्म हो जाती थी और डाक मतपत्रों की गिनती जारी रहती थी।

हालांकि, डाक मतपत्रों की गिनती आमतौर पर ईवीएम (EVM)  की गिनती से पहले पूरी हो जाती है, लेकिन मतगणना प्रक्रिया (Counting Process) में एकरूपता और अत्यधिक स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए, चुनाव आयोग (Election Commission) ने अब फैसला लिया है कि मतगणना केंद्र पर अब ईवीएम (EVM) की गिनती का दूसरा अंतिम दौर डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने के बाद ही शुरू होगा।

बिहार में यह प्रक्रिया होगी लागू

यह नई प्रक्रिया सबसे पहले बिहार में लागू की जाएगी जहां नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। यद्यपि, डाक मतपत्रों की गिनती आमतौर पर ईवीएम की गिनती से पहले पूरी हो जाती है, लेकिन मतगणना प्रक्रिया में एकरूपता और अत्यधिक स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए, चुनाव आयोग ने अब निर्णय लिया है कि ईवीएम (EVM) की गिनती का अंतिम से पहले वाला (दूसरे अंतिम) दौर, उस मतगणना केंद्र पर डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने के बाद ही शुरू किया जाएगा, जहां डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है।

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लिया फैसला

लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग (Election Commission)  ने डाक मतपत्रों की गिनती की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया है। अब गिनती के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने से पहले ईवीएम (EVM) की गिनती का अंतिम चरण शुरू न हो।

