  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव तारीखों का ऐलान, 15 जनवरी को वोटिंग, रिजल्ट 16 जनवरी को

महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव तारीखों का ऐलान, 15 जनवरी को वोटिंग, रिजल्ट 16 जनवरी को

महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग  ने बताया कि 15 जनवरी को चुनाव और 16 जनवरी 2026 को मतगणना होगी। जबकि 23 दिसंबर से 30 से दिसंबर 2025 तक नामांकन होगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग  ने बताया कि 15 जनवरी को चुनाव और 16 जनवरी 2026 को मतगणना होगी। जबकि 23 दिसंबर से 30 से दिसंबर 2025 तक नामांकन होगा।

पढ़ें :- महाराष्ट्र की महायुति सरकार में बढ़ा बवाल, शिंदे सेना के 35 विधायक इस पार्टी में हो सकते हैं शामिल!

मुंबई में आखिरी बार चुनाव 2017 में हुए थे। मुंबई में निर्वाचित बॉडी का कार्यकाल 2022 में खत्म हो गया था। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने मालाबार हिल के सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव की तारीखों का ऐलान किया।

पढ़ें :- BMC Elections : बीजेपी में संगठन में किया बड़ा फेरबदल, मुंबई यूनिट में 4 नए महासचिव नियुक्त किए

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव तारीखों का ऐलान, 15 जनवरी को वोटिंग, रिजल्ट 16 जनवरी को

महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव तारीखों का ऐलान, 15 जनवरी को...

बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की जेपी नड्डा और अमित शाह ने की ताजपोशी, कई शीर्ष नेता रहे मौजूद

बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की जेपी नड्डा और...

अभिनेता सलमान खान के भाई सोहेल खान ने पुलिस और जनता से मांगी माफी

अभिनेता सलमान खान के भाई सोहेल खान ने पुलिस और जनता से...

सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर को होगी दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण संकट के मामले की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर को होगी दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण संकट...

बीजेपी ने तमिलनाडु और असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारियों के नामों का किया ऐलान , जानें किन्हें मिली कहां की जिम्मेदारी?

बीजेपी ने तमिलनाडु और असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारियों के नामों...

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले BJP ने ममता बनर्जी की फोटो एडिट कर हिटलर से की तुलना, मचा सियासी घमासान

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले BJP ने ममता बनर्जी की फोटो...