  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. वेनेजुएला के समर्थन में उतरे एलन मस्क, दक्षिण अमेरिकी देश के लिए किया बड़ा ऐलान

वेनेजुएला के समर्थन में उतरे एलन मस्क, दक्षिण अमेरिकी देश के लिए किया बड़ा ऐलान

Starlink service is free for Venezuela: अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर हमले और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अगवा करने के बाद पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट गयी है। एकतरफ, ज़्यादातर यूरोपीय देशों ने अमेरिका के इस कदम को तानाशाही का अंत बताया है तो दूसरी तरफ, लैटिन अमेरिकी देशों ने एक स्वर में इस दुस्साहस की कड़ी आलोचना की है। इसी बीच, दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक एलन मस्क ने वेनेजुएला के लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Starlink service is free for Venezuela: अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर हमले और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अगवा करने के बाद पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट गयी है। एकतरफ, ज़्यादातर यूरोपीय देशों ने अमेरिका के इस कदम को तानाशाही का अंत बताया है तो दूसरी तरफ, लैटिन अमेरिकी देशों ने एक स्वर में इस दुस्साहस की कड़ी आलोचना की है। इसी बीच, दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक एलन मस्क ने वेनेजुएला के लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है।

पढ़ें :- 'जब ट्रंप कर सकते हैं तो मोदी जी क्यों नहीं...' ओवैसी ने की 26/11 के गुनाहगार को पाकिस्तान से भारत लाने की मांग

एक्स प्लेटफॉर्म और स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क ने वेनेजुएला में तीन फरवरी तक फ्री इंटरनेट सर्विस प्रदान करने की घोषणा की है। दरअसल, मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, “स्टारलिंक वेनेजुएला के लोगों को 3 फरवरी तक मुफ्त ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान कर रहा है, जिससे निरंतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी।” इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए मस्क ने लिखा, “वेनेजुएला के लोगों के समर्थन में”।

पढ़ें :- 'वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर ले गयी अमेरिकी सेना...' डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा

बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए ‘ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व’ चलाया था। शुरुआत में राजधानी काराकस पर बमबारी की खबरें सामने आयी थीं। इसके बाद ट्रंप ने खुद बताया कि अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर चलाये गए ऑपरेशन में मादुरे को उनकी पत्नी के साथ पकड़कर देश के बाहर ले जाया गया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Snapdragon 685 SoC, रिवर्स चार्जिंग के साथ 7000mAh बैटरी वाला Oppo A6s 4G लॉन्च; चेक करें डिटेल्स

Snapdragon 685 SoC, रिवर्स चार्जिंग के साथ 7000mAh बैटरी वाला Oppo A6s...

वेनेजुएला के समर्थन में उतरे एलन मस्क, दक्षिण अमेरिकी देश के लिए किया बड़ा ऐलान

वेनेजुएला के समर्थन में उतरे एलन मस्क, दक्षिण अमेरिकी देश के लिए...

Noise Buds N2 Pro भारत में 6 जनवरी को होगा लॉन्च; प्री-बुकिंग चालू, चेक करें कीमत और फीचर्स

Noise Buds N2 Pro भारत में 6 जनवरी को होगा लॉन्च; प्री-बुकिंग...

OPPO Reno 15 सीरीज़ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च; चार नए स्मार्टफोन हैं शामिल

OPPO Reno 15 सीरीज़ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च; चार नए स्मार्टफोन हैं...

AI के दुरुपयोग से महिलाओं की निजता और डिजिटल सुरक्षा पर उत्पन्न हो रहा है खतरा, IT मंत्री को सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा पत्र

AI के दुरुपयोग से महिलाओं की निजता और डिजिटल सुरक्षा पर उत्पन्न...

वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें बढ़ीं, जीएसटी विभाग ने ठोका 638 करोड़ रुपये का जुर्माना, कंपनी जाएगी कोर्ट

वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें बढ़ीं, जीएसटी विभाग ने ठोका 638 करोड़ रुपये...