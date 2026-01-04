वेनेजुएला के समर्थन में उतरे एलन मस्क, दक्षिण अमेरिकी देश के लिए किया बड़ा ऐलान

Starlink service is free for Venezuela: अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर हमले और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अगवा करने के बाद पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट गयी है। एकतरफ, ज़्यादातर यूरोपीय देशों ने अमेरिका के इस कदम को तानाशाही का अंत बताया है तो दूसरी तरफ, लैटिन अमेरिकी देशों ने एक स्वर में इस दुस्साहस की कड़ी आलोचना की है। इसी बीच, दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक एलन मस्क ने वेनेजुएला के लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है।

एक्स प्लेटफॉर्म और स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क ने वेनेजुएला में तीन फरवरी तक फ्री इंटरनेट सर्विस प्रदान करने की घोषणा की है। दरअसल, मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, “स्टारलिंक वेनेजुएला के लोगों को 3 फरवरी तक मुफ्त ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान कर रहा है, जिससे निरंतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी।” इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए मस्क ने लिखा, “वेनेजुएला के लोगों के समर्थन में”।

In support of the people of Venezuela 🇻🇪 https://t.co/JKxOFWsikP — Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026

बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए ‘ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व’ चलाया था। शुरुआत में राजधानी काराकस पर बमबारी की खबरें सामने आयी थीं। इसके बाद ट्रंप ने खुद बताया कि अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर चलाये गए ऑपरेशन में मादुरे को उनकी पत्नी के साथ पकड़कर देश के बाहर ले जाया गया है।