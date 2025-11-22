एमिरेट्स एयरलाइन अगले साल करेगी पायलटों की भर्ती, 1500 से अधिक पायलटों की है जरूरत

  1. हिन्दी समाचार
एमिरेट्स एयरलाइन 2026 में सैकड़ों पायलटों की भर्ती करेगी, जिसका लक्ष्य 2025 और 2026 में कुल एक हजार पांच सौ पायलटों को नियुक्त करना है। यह कदम वैश्विक पायलटों की कमी को दूर करने और अपने बढ़ते हुए बेड़े का समर्थन करने के लिए उठाया जा रहा है। एमिरेट्स ने 269 नए विमानों (65 बोइंग 777X और आठ एयरबस A350-900 का ऑर्डर दिया है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। एमिरेट्स एयरलाइन (Emirates Airline) 2026 में सैकड़ों पायलटों की भर्ती करेगी, जिसका लक्ष्य 2025 और 2026 में कुल एक हजार पांच सौ पायलटों को नियुक्त करना है। यह कदम वैश्विक पायलटों की कमी को दूर करने और अपने बढ़ते हुए बेड़े का समर्थन करने के लिए उठाया जा रहा है। एमिरेट्स ने 269 नए विमानों (65 बोइंग 777X और आठ एयरबस A350-900) का ऑर्डर दिया है।

एयरलाइन अपने प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का भी विस्तार कर रही है। जिसमें दुबई में 135 मिलियन डॉलर का एक नया प्रशिक्षण केंद्र और अतिरिक्त सिमुलेटर शामिल हैं, जो 2026 के मध्य तक चालू हो जाएंगे। हालांकि एमिरेट्स ने अपने हाल के भर्ती लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उसे सऊदी अरब में नए प्रतिद्वंद्वी एयरलाइनों के कारण कुछ पायलटों का नुकसान भी हुआ है।

