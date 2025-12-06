नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल (Humayun Kabir) में सत्तारूढ TMC से सस्पेंडेड लीडर हुमायूं कबीर (TMC MLA Humayun Kabir) के बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) की मुर्शिदाबाद में नींव रखने पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) लीडर मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बाबर के पिता, उमर शेख (Omar Sheikh) , अपनी कब्र से उठ भी जाएं, तो भी बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) दोबारा नहीं बन पाएगी। क्रूर विदेशी हमलावरों के दिन हमेशा के लिए चले गए हैं। TMC लीडर इस ड्रामा में शामिल होते हैं और फिर इस पर पॉलिटिक्स करते हैं।

Delhi: BJP leader Mukhtar Abbas Naqvi says, “Even if Babur’s father, Umar Sheikh, were to rise from his grave, the criminal, communal and brutal acts of the foreign invaders and the stigma associated with them could never be reinstated…" pic.twitter.com/5jGnNcFsEF — IANS (@ians_india) December 6, 2025

BJP लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विदेशी हमलावरों का शरारती और सांप्रदायिक क्रिमिनल काम अब खत्म हो गया है, मिट गया है और अगर बाबर के पिता, उमर शेख मिर्जा, बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने के लिए अपनी कब्र से उठ भी जाते, तो भी उसे गिरा दिया जाता, क्योंकि आज लोग विदेशी हमलावरों के गलत कामों को नकारते हैं। वह आग में घी डाल रहे हैं। बदकिस्मती से, TMC इस हद तक गिर गई है कि वे चोर से चोरी करने और लोगों से जागते रहने को कहते हैं। उनके नेता सांप्रदायिक आधार पर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

BJP नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, “एक ज़रूरी बात यह है कि भारत का रूस के साथ ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। हमारे बचपन में भी सोवियत यूनियन की किताबें हमारे घरों में हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मंगोलियन और दूसरी हर भाषा में आती थीं। सोवियत दौर में कुछ घटनाओं के बाद रुकावटें आईं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगन, लगन और कड़ी मेहनत की वजह से भारत एक बार फिर रूस के साथ मज़बूत और बेहतरीन रिश्तों के नए दौर में आ गया है। इस पर सभी को खुश और गर्व महसूस करना चाहिए।