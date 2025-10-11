पलटी मारने और वादे से पलटने में मुख्यमंत्री जी का रिकॉर्ड तो सब जानते ही हैं...सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का निशाना

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के एलान के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। चुनाव एलान के बाद एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं। अब तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि, हमारी सरकार बनते ही TRE-4 नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत शुरू कराई जाएगी।

तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान को शेयर किया है। इसमें लिखा कि, 17 महीने के कार्यकाल में हमने बिना पेपरलीक के सफलतापूर्वक TRE-1 एव TRE-2 के तहत 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की तथा 1 लाख 30 हजार पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन कराई।

उन्होंने आगे लिखा, हमारी सरकार जाने के बाद सरकार ने मार्च महीने में घोषणा की थी कि TRE-1 अंतर्गत जल्दी ही 1 लाख 27 हजार पदों पर शिक्षक बहाली की जाएगी लेकिन अब एक लाख पद एकदम से घटा दिए। पलटी मारने और वादे से पलटने में मुख्यमंत्री जी का रिकॉर्ड तो सब जानते ही है। कब, किसने, कैसे उनसे क्या लिखकर पढ़वाया और कहलवाया, उन्हें भी नहीं पता? हमारी सरकार बनते ही TRE-1 नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत शुरू कराई जाएगी।