  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में हुआ विस्फोट, दो बच्चों की मौत और कई घायल, जांच में जुटी पुलिस

फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में हुआ विस्फोट, दो बच्चों की मौत और कई घायल, जांच में जुटी पुलिस

फर्रुखाबाद में शनिवार दोपहर एक कोचिंग सेंटर में भीषण विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे बच्चे घायल हो गए, जबकि दो बच्चों की मौत हो गयी। ये घटना थाना कादरी गेट क्षेत्र के सातनपुर मंडी के पास स्थित कोचिंग सेंटर में हुई। विस्फोट इतना भीषण था कि कोचिंग सेंटर की इमारत का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया और मलबा 20 से 30 मीटर दूर तक बिखर गया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में शनिवार दोपहर एक कोचिंग सेंटर में भीषण विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे बच्चे घायल हो गए, जबकि दो बच्चों की मौत हो गयी। ये घटना थाना कादरी गेट क्षेत्र के सातनपुर मंडी के पास स्थित कोचिंग सेंटर में हुई। विस्फोट इतना भीषण था कि कोचिंग सेंटर की इमारत का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया और मलबा 20 से 30 मीटर दूर तक बिखर गया। वहीं, इस विस्फोट का असर आस-पास के मकानों में देखने को मिला है। फोरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान लिया है।

पढ़ें :- दवा माफिया और अधिकारियों के सिंडिकेट में फंसा 'स्वास्थ्य विभाग', इनके कुचक्र में फंसकर सबकुछ गंवा रहे आम लोग

वहीं, घटना के समय वहां छात्रों की खड़ी बाइक, स्कूटी और साइकिल जैसे अन्य वाहन भी 50 मीटर दूर तक जा गिरे। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां, फतेहगढ़ और कादरी गेट थाना पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने कोचिंग सेंटर में मौजूद एक शिक्षक को हिरासत में लिया है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल भी मौके पर पहुंच गए हैं और उच्चाधिकारियों को भी सूचना दे दी गई है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दवा माफिया और अधिकारियों के सिंडिकेट में फंसा 'स्वास्थ्य विभाग', इनके कुचक्र में फंसकर सबकुछ गंवा रहे आम लोग

दवा माफिया और अधिकारियों के सिंडिकेट में फंसा 'स्वास्थ्य विभाग', इनके कुचक्र...

फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में हुआ विस्फोट, दो बच्चों की मौत और कई घायल, जांच में जुटी पुलिस

फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में हुआ विस्फोट, दो बच्चों की मौत और...

UP में 7 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, शासन ने जारी किया आदेश, जानिए कारण

UP में 7 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, शासन ने जारी किया...

"सामाजिक न्याय समिति" की रिपोर्ट को तत्काल लागू किया जाए...ओपी राजभर ने...

अपनी कमियों को छिपाने के लिए, वे हमें वहां नहीं जाने दे रहे... बरेली जाने से रोकने पर बोले माता प्रसाद पांडेय

अपनी कमियों को छिपाने के लिए, वे हमें वहां नहीं जाने दे...

IMD Alert : यूपी में जारी रहेगा बारिश का सिलसिला , बनारस में टूटा 125 वर्ष का रिकॉर्ड

IMD Alert : यूपी में जारी रहेगा बारिश का सिलसिला , बनारस...