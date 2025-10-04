फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में हुआ विस्फोट, दो बच्चों की मौत और कई घायल, जांच में जुटी पुलिस

फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में शनिवार दोपहर एक कोचिंग सेंटर में भीषण विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे बच्चे घायल हो गए, जबकि दो बच्चों की मौत हो गयी। ये घटना थाना कादरी गेट क्षेत्र के सातनपुर मंडी के पास स्थित कोचिंग सेंटर में हुई। विस्फोट इतना भीषण था कि कोचिंग सेंटर की इमारत का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया और मलबा 20 से 30 मीटर दूर तक बिखर गया। वहीं, इस विस्फोट का असर आस-पास के मकानों में देखने को मिला है। फोरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान लिया है।

वहीं, घटना के समय वहां छात्रों की खड़ी बाइक, स्कूटी और साइकिल जैसे अन्य वाहन भी 50 मीटर दूर तक जा गिरे। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां, फतेहगढ़ और कादरी गेट थाना पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने कोचिंग सेंटर में मौजूद एक शिक्षक को हिरासत में लिया है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल भी मौके पर पहुंच गए हैं और उच्चाधिकारियों को भी सूचना दे दी गई है।