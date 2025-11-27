लखनऊ। केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद के नेतृत्व में जिले का लगातार विकास हो रहा है। इसी क्रम में अब गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस का विस्तार हुआ है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने ‘गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस’ के इज्ज़तनगर तक के यात्रा विस्तार को आज वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखा कर जनता को समर्पित किया है।

इस मौके पर जितिन प्रसाद ने कहा कि, किसी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार पीलीभीत में आगमन हुआ था और उन्हीं की मंशा के अनुरूप रेलवे मंत्री अश्विणी वैष्णव ने यहां पीलीभीत के लिए बड़ा कदम उठाया। इस ट्रेन को पहले पीलीभीत और अब बरेली से जोड़ दिया गया है। ये ट्रेन खासतौर पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पर्यटकों के लिए बड़ी सुविधा के तौर पर उभरेगी और विकास के नए आयाम बनाएगी।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि, इस महत्वपूर्व यात्रा विस्तार द्वारा सैकड़ों लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पीलीभीतवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन।