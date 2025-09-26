विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएनजीए-80 की बैठक में हुए शामिल, उठाया आतंकवाद का मुद्दा

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister S Jaishankar) गुरुवार को 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA-80) के मौके पर जी4 विदेश मंत्रियों (foreign ministers) की बैठक शामिल हुए। बैठक में जापान, जर्मनी और ब्राजील के भी विदेश मंत्री उपस्थित रहे, जहां समूह ने संयुक्त राष्ट्र (united nations) में सुधार के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई। एक्स पर एक पोस्ट करते हुए जयशंकर ने कहा कि सुरक्षा परिषद के विस्तार पर चर्चा की और चल रही अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) प्रक्रिया का आकलन किया। विदेश मंत्री ने कहा कि आज न्यूयॉर्क में अपने सहयोगियों ताकेशी इवाया, जोहान वाडेफुल और मौरो विएरा के साथ जी4 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होकर खुशी हुई।

जी4 ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (united nations security council) सहित संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसने अंतर-सरकारी वार्ता आईजीएन प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति का भी आकलन किया। इससे पहले दिन में जयशंकर ने यूएनजीए80 और दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक (एफएमएम) के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया। मलेशियाई विदेश मंत्री मोहम्मद हाजी हसन के साथ और यूके की विदेश सचिव यवेटे कूपर (UK Foreign Secretary Yvette Cooper) से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने पोस्ट किया कि यूएनजीए80 में मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हाजी हसन (Malaysian Foreign Minister Mohamed Haji Hassan) के साथ अभिवादन का आदान-प्रदान किया। यूएनजीए80 में यूके की विदेश मंत्री यवेटे कूपर से उनकी नई जिम्मेदारी के साथ मिलकर खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया सफल यात्रा, जहां विजन 2035 की घोषणा की गई थी के फॉलोअप पर चर्चा की।

Glad to join the #G4 Foreign Ministers Meeting along with colleagues Takeshi Iwaya, Johann Wadephul and Mauro Vieira in New York today. #G4 reiterated its commitment to reforming the United Nations including the UN Security Council. It also assessed the current state of the… pic.twitter.com/KTBl8MpkAw — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 25, 2025

जयशंकर ने मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती के साथ भी गर्मजोशी से बातचीत की और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री सीनेटर वोंग (Australian Foreign Minister Senator Wong) के साथ भी बातचीत की। इससे पहले, जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया, जहां उन्होंने चल रहे भू-राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के बीच वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित करने में जी20 की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने लिखा कि इसकी स्थिरता को मज़बूत करना और इसे और सकारात्मक दिशा देना सबसे अच्छा है। यह बातचीत और कूटनीति के ज़रिए, आतंकवाद का डटकर मुकाबला करके और मज़बूत ऊर्जा व आर्थिक सुरक्षा की ज़रूरत को समझकर किया जा सकता है।