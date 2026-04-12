Famous singer Asha Bhosle : मशहूर गायिका आशा भोसले के सुरों का जादू भक्तों पर भी चलता रहा, श्रद्धालुओं को गहरी आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं

Famous singer Asha Bhosle : दिग्गज गायिका आशा भोसले (Asha Bhosle) इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। 92 साल की उम्र में आशा भोसले ने अंतिम सांस ली। भले ही अब आशा भोसले हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने सदाबहार गीतों के जरिए आशा भोसले हमसे कभी जुदा नहीं होंगी। मशहूर गायिका आशा भोसले ने न केवल फिल्मी दुनिया, बल्कि अपनी सुरीली आवाज और भक्ति भजनों से भक्तों के दिलों पर भी जादू किया है। उनके गाए भजन, जैसे कि “ओ साईं बाबा,” “रोम-रोम में बसने वाले राम,” और “जय रघुनंदन जय सियाराम,” श्रद्धालुओं को गहरी आध्यात्मिक शांति और मानसिक सुकून प्रदान करते हैं, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक सहारा बन गए हैं।

आशा भोसले के भक्ति संगीत से संबंधित कुछ प्रमुख बातें:

आध्यात्मिक सुकून: आशा ताई की आवाज में एक खास गहराई है, जो भक्ति भाव को और अधिक गहरा बना देती है।

लोकप्रिय भजन: उनके गाए भजनों में “ओ शेरोवाली” और “श्रीकृष्ण भजन” भी काफी लोकप्रिय हैं।

विविधता: फिल्मों में ‘कैबरे’ और ‘रोमांटिक’ गीतों के अलावा, उनके भजन उनकी गायकी की जबरदस्त विविधता को दर्शाते हैं।

आशा भोसले, जिन्होंने 70 साल से अधिक समय तक संगीत इंडस्ट्री में काम किया, ने न केवल फिल्मी दुनिया पर राज किया, बल्कि अपनी आवाज की मिठास से भक्ति संगीत में भी अपना एक विशेष स्थान बनाया है।

चलो बुलावा आया है

आशा भोसले

अम्बे तू है जगदम्बे काली

अम्बे तू है जगदम्बे काली

हे शेरोंवाली!

हे शेरोंवाली!

शक्ति दे माँ

गणपति बप्पा मोरिया

गणपति बप्पा मोरिया

रोम रोम में बसने वाले राम

रोम रोम में बसने वाले राम

बप्पा मोरया

बप्पा मोरया

बप्पा मोरया

तोरा मन दर्पण कहलाये

तोरा मन दर्पण कहलाये

काजल

रघुपति राघव राजा राम

रघुपति राघव राजा राम

अवाम

जय रघुनन्दन जय सीताराम

जय रघुनन्दन जय सीताराम

रघुपति राघव राजा राम

गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा

गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा

दस लाख

तुलसी कुँवरि बनी है दुल्हन

तुलसी कुँवरि बनी है दुल्हन

जय बोलो कन्हैया लाल की

जय बोलो कन्हैया लाल की

बोलो हे चक्रधारी मर्सिडीज