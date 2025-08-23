  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. लखीमपुर खीरी में कर्ज नहीं चुकाने पर किसान की जमीन कुर्क, अखिलेश यादव बोले-बैंक भाजपा का प्रश्रय प्राप्त खरबपतियों के ख़िलाफ़…

लखीमपुर खीरी में कर्ज नहीं चुकाने पर किसान की जमीन कुर्क, अखिलेश यादव बोले-बैंक भाजपा का प्रश्रय प्राप्त खरबपतियों के ख़िलाफ़…

लखीमपुर खीरी में कर्ज नहीं चुकाने पर एक किसान की जमीन को कुर्क कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, जो लोग कई लाख करोड़ लेकर फरार हो गए लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। लखीमपुर खीरी में कर्ज नहीं चुकाने पर एक किसान की जमीन को कुर्क कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, जो लोग कई लाख करोड़ लेकर फरार हो गए लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ।

पढ़ें :- आपके जैसे बहुत विधायक आए और गए, मैं नौकरी करूं या न करूं कोई फर्क नहीं पड़ता...जब सुभासपा विधायक से बोले डॉक्टर

दरअसल, अखिलेश यादव ने एक न्यूज की वीडियो को शेयर कर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बैंक जिस तरह मजबूर ग़रीब किसान से क़र्ज़ के पैसे वसूल रही है अगर वो सख़्ती, भाजपा का प्रश्रय प्राप्त उन खरबपतियों के ख़िलाफ़ दिखाई होती जो कई लाख करोड़ लेकर फ़रार हो गये तो आज अर्थव्यवस्था, कारोबार और खेती-किसानी की इतनी दुर्दशा न होती। धिक्कार है।

बता दें कि, लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील क्षेत्र में बुधवार को कर्ज न चुका पाने पर बैंक और राजस्व अधिकारियों ने किसान पैकरमा​दीन मौर्या की जमीन को कुर्क कर दिया। इसको लेकर परिवार काफी परेशान है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उनका आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों और बैंक मैनेजर के हाथ जोड़े, मगर किसी ने एक न सुनी। बैंक मैनेजर ने धमकाया और सबके सामने बेइज्जत भी किया।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह को मूल कैडर किया गया रिलीव, आजम खान पर कार्रवाई के बाद आए थे चर्चाओं में

मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह को मूल कैडर किया गया रिलीव,...

भारत-नेपाल सीमा पर खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई,21 बोरी यूरिया बरामद

भारत-नेपाल सीमा पर खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई,21 बोरी यूरिया बरामद

लखीमपुर खीरी में कर्ज नहीं चुकाने पर किसान की जमीन कुर्क, अखिलेश यादव बोले-बैंक भाजपा का प्रश्रय प्राप्त खरबपतियों के ख़िलाफ़...

लखीमपुर खीरी में कर्ज नहीं चुकाने पर किसान की जमीन कुर्क, अखिलेश...

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में हुए शामिल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में हुए...

यूपी के इस जिले में बनेगी नई एलिवेटेड रोड, आउटर रिंग रोड से होगी कनेक्ट, इन जिलों को मिलेगी 50 साल तक जाम से राहत

यूपी के इस जिले में बनेगी नई एलिवेटेड रोड, आउटर रिंग रोड...

चलती बाईक पर रोमांस करते नजर आए कपल्स, अब पुलिस रही तलाश, वीडियो हुआ वायरल

चलती बाईक पर रोमांस करते नजर आए कपल्स, अब पुलिस रही तलाश,...