लखीमपुर खीरी में कर्ज नहीं चुकाने पर किसान की जमीन कुर्क, अखिलेश यादव बोले-बैंक भाजपा का प्रश्रय प्राप्त खरबपतियों के ख़िलाफ़...

लखनऊ। लखीमपुर खीरी में कर्ज नहीं चुकाने पर एक किसान की जमीन को कुर्क कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, जो लोग कई लाख करोड़ लेकर फरार हो गए लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ।
दरअसल, अखिलेश यादव ने एक न्यूज की वीडियो को शेयर कर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बैंक जिस तरह मजबूर ग़रीब किसान से क़र्ज़ के पैसे वसूल रही है अगर वो सख़्ती, भाजपा का प्रश्रय प्राप्त उन खरबपतियों के ख़िलाफ़ दिखाई होती जो कई लाख करोड़ लेकर फ़रार हो गये तो आज अर्थव्यवस्था, कारोबार और खेती-किसानी की इतनी दुर्दशा न होती। धिक्कार है।
बता दें कि, लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील क्षेत्र में बुधवार को कर्ज न चुका पाने पर बैंक और राजस्व अधिकारियों ने किसान पैकरमादीन मौर्या की जमीन को कुर्क कर दिया। इसको लेकर परिवार काफी परेशान है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उनका आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों और बैंक मैनेजर के हाथ जोड़े, मगर किसी ने एक न सुनी। बैंक मैनेजर ने धमकाया और सबके सामने बेइज्जत भी किया।