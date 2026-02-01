February Vrat Tyohar 2026  :  फरवरी में मनाए जाएंगे ये व्रत त्योहार , देखें फेस्टिवल की पूरी लिस्ट

व्रत त्योहारों की श्रंखला में फरवरी माह में महाशिवरात्रि, होलाष्टक जैसे महत्वपूर्ण त्योहार मनाएं जाएंगे। फरवरी का महीना भी व्रत-त्योहार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फरवरी में ही साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। साथ ही इस महीने में होलाष्टक भी लगेंगे। साथ ही होगी हर महीने भगवान विष्णु की कृपा बरसाने वाली एकादशी और महादेव का आशीर्वाद दिलाने वाला प्रदोष व्रत। फरवरी महीने में कब कौन सा पड़ेगा व्रत या पर्व? अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक की सही तारीख को जानने के लिए आइए देखते हैं फरवरी महीने का पूरा कैलेंडर।

फरवरी व्रत-त्योहार 2026

1 फरवरी 2026- गुरु रविदास जयंती, ललिता जयंती और माघ पूर्णिमा स्नान

2 फरवरी 2026- फाल्गुन माह का आरंभ

5 फरवरी 2026- द्विजप्रिय संकष्टी

7 फरवरी 2026- यशोदा जयंती

8 फरवरी 2026- भानु सप्तमी और शबरी जयंती

9 फरवरी 2026- जानकी जयंती, कालाष्टमी (मासिक) और जन्माष्टमी (मासिक)

13 फरवरी 2026- विजया एकादशी, कुंभ संक्रांति

14 फरवरी 2026- शनि त्रयोदशी, शनि प्रदोष व्रत और वैलेंटाइन डे

15 फरवरी 2026- महाशिवरात्रि और मासिक शिवरात्रि

17 फरवरी 2026- सूर्य ग्रहण, दर्श अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या और द्वापर युग दिवस

18 फरवरी 2026- चंद्र दर्शन और फुलैरा दूज

19 फरवरी 2026- रामकृष्ण जयंती

21 फरवरी 2026- ढुण्ढिराज चतुर्थी

22 फरवरी 2026- संकन्द षष्ठी

23 फरवरी 2026- मासिक कार्तिगाई

24 फरवरी 2026- होलाष्टक शुरू

27 फरवरी 2026- आमलकी एकादशी

28 फरवरी 2026- नृसिंह द्वादशी

माघ का पवित्र स्नान

महादेव की प्रिय महाशिवरात्रि

महादेव की प्रिय रात्रि यानी महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन चार प्रहर में पूजा करने वालों पर महादेव की कृपा बरसती है।

होलाष्टक से बंद होंगे शुभ कार्य

होली से पहले के आठ दिनों (फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक) की अवधि को शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह काल भगवान प्रहलाद को दी गई यातनाओं और कामदेव के भस्म होने से जुड़ा है। इस दौरान ग्रहों का स्वभाव उग्र रहता है।