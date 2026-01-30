फिल्म निर्माता पा रंजीत राज्य फिल्म पुरस्कार पर उठाए सवाल, कहा- क्या पुरस्कार संगठन वास्तव में निष्पक्ष काम करते है

मुंबई। फिल्म निर्माता पा रंजीत (Filmmaker Pa Ranjith) ने राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पुरस्कार निकायों की निष्पक्षता और ईमानदारी के बारे में सवाल उठाए हैं। उनकी टिप्पणियां तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य फिल्म पुरस्कार और राज्य टेलीविजन पुरस्कारों (State Film Awards and State Television Awards) की घोषणा के तुरंत बाद आई हैं। फिल्म निर्माता ने अपने एक्स अकाउंट पर अपना संदेह व्यक्त करते हुूए ईमानदारी के बारे में बात की और सवाल उठाया कि क्या पुरस्कार संगठन वास्तव में निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं। प्रणाली पर सवाल उठाते हुए रंजीत ने लिखा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा फिल्म पुरस्कारों की घोषणा पर मेरे पास एक प्रश्न है। आप: क्या तमिलनाडु और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सरकारी व निजी पुरस्कार संगठन वास्तव में ईमानदारी के साथ काम करते हैं।

वर्ष 2016 से 2022 के लिए तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार और 2014 से 2022 के लिए राज्य टेलीविजन पुरस्कार की घोषणा गुरुवार 29 जनवरी को की गई। पुरस्कारों में फिल्म और टेलीविजन उद्योगों के कई प्रसिद्ध नामों को सम्मानित किया गया, जिनमें अभिनेता, निर्देशक और संगीत संगीतकार शामिल हैं। जिन्होंने हाल के वर्षों में उद्योग में योगदान दिया है। राज्य फिल्म पुरस्कार सूची में कई प्रमुख अभिनेता शामिल हैं। धनुष, विजय सेतुपति, सूर्या, आर्य, विक्रम प्रभु, कार्थी और पार्थिबन को अलग-अलग वर्षों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में नयनतारा, कीर्ति सुरेश, ज्योतिका, अपर्णा बालमुरली, लिजोमोल जोस और साई पल्लवी शामिल हैं।