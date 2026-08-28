अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जानें कौन बांधता था राखी? आदित्य पंचोली के जवाब ने खोल दिया पूरा राज

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली (Aditya Pancholi) का नाम उन कलाकारों में शुमार है, जो फिल्मों से ज्यादा विवादों से जुड़े रहे हैं। उनके करियर को लेकर समय-समय पर सवाल भी उठता रहा कि किसी फिल्मी परिवार से नहीं जुड़े होने के बावजूद इंडस्ट्री में उनका इतना प्रभाव कैसा रहा? अंडरवर्ल्ड से रिश्तों की चर्चाएं भी चलती रहीं। एक बेहद सनसनीखेज दावा उनकी पत्नी जरीना वहाब से भी जुड़ा है।

आदित्य पंचोली (Aditya Pancholi) की पत्नी जरीना वहाब (Zarina Wahab) के बारे में लंबे समय तक कहा जाता रहा कि वह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (Underworld don Dawood Ibrahim) को राखी बांधती थीं और इसी वजह से पंचोली का बॉलीवुड में दबदबा था, लेकिन इस दावे में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। खुद पंचोली ने एक शो के दौरान इसकी हकीकत बयां की थी। पंचोली ने इन अफवाहों का साफतौर पर खंडन करते हुए बरसों पहले कहा था कि उनकी पत्नी 17 साल की उम्र से फिल्म इंडस्ट्री (Film Industry) में काम कर रही हैं। आज तक एक भी उंगली उन पर नहीं उठी। वह एक मुस्लिम महिला है और मैं बोलता हूं, वो पाक है, देवी है, लेकिन अक्सर अखबारों में लिखा जाता रहा कि मैं इसलिए दबंगई कर पाता हूं क्योंकि मेरी पत्नी जरीना वहाब, दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) को राखी बांधती हैं। इस तरह की बात लिखने वालों ने मेरी पत्नी के मुस्लिम होने को भी इस कहानी से जोड़ दिया। अरे बेवकूफों, लिखने से पहले सोच तो लिया करो कि क्या मुसलमान एक मुसलमान को राखी बांधता है?

आदित्य पंचोली (Aditya Pancholi) का गुस्सा सिर्फ इस अफवाह तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले तमाम आरोपों को लेकर भी कहा कि आरोप कोई भी किसी पर लगा सकता है, लेकिन आरोप लग जाने भर से कोई व्यक्ति वैसा नहीं बन जाता, लेकिन उन्होंने माना कि फिल्म इंडस्ट्री (Film Industry) में आने के बाद उनसे गलतियां हुई हैं और हर इंसान से गलतियां होती हैं लेकिन उनका तर्क था कि गलतियां और अपराध के आरोप एक ही चीज नहीं हैं और किसी व्यक्ति की छवि को अफवाहों के आधार पर अंडरवर्ल्ड से जोड़ देना अलग बात है।

बता दें कि आदित्य पंचोली (Aditya Pancholi) और जरीना वहाब की पहली मुलाकात साल 1986 में एक वीडियो फिल्म कलंक का टीका के सेट पर हुई थी। आदित्य, जरीना से उम्र में लगभग पांच साल छोटे हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आए और उन्हें प्यार हो गया और दोनों ने 1986 में शादी कर ली।