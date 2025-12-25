  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. दिल्ली-NCR में दूसरे दिन भी कोहरा गायब! प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत; जानें अपने इलाके का AQI

दिल्ली-NCR में दूसरे दिन भी कोहरा गायब! प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत; जानें अपने इलाके का AQI

देश की राजधानी  दिल्ली के  वातावरण में  कुछ सुधार आया है ।  केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर’ श्रेणी से सुधरकर ‘बहुत खराब’ स्तर पर आ गया। सुबह के समय AQI करीब 200 दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को यह 336 था। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में लगातार दूसरे दिन कोहरे में भी कमी देखी गई।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

देश की राजधानी  दिल्ली के  वातावरण में  कुछ सुधार आया है ।  केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर’ श्रेणी से सुधरकर ‘बहुत खराब’ स्तर पर आ गया। सुबह के समय AQI करीब 200 दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को यह 336 था। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में लगातार दूसरे दिन कोहरे में भी कमी देखी गई।

पढ़ें :- दिल्ली में नहीं कम हो रहा वायु प्रदूषण का कहर , बहुत खराब श्रेणी में बरकरार AQI; कई इलाकों में 400 पार

दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख इलाकों की स्थिति

बता दें कि गुरुवार सुबह 7 बजे दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में हवा अब भी खराब श्रेणी में बनी रही। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, आनंद विहार (227), संजय नगर (222) और जहांगीरपुरी (221) सबसे अधिक प्रदूषित इलाकों में रहे। इनके अलावा सोनिया विहार और संजय नगर में AQI 220 दर्ज किया गया।चांदनी चौक (195), नेहरू नगर (193), वसुंधरा (193) और दिलशाद गार्डन (193) में AQI ‘खराब’ श्रेणी के निचले स्तर पर रहा, जबकि आईटीआई शाहदरा में 198 दर्ज किया गया।हांलाकि हल्की राहत के बीच कुछ इलाकों में कोहरे की स्थिती अब भी गंभीर बनी हुई है, लेकिन स्थिती पहले से ज्यादा नियंत्रण में रही।

दिल्ली-एनसीआर में कोहरे से कुछ राहत

इस बीच गुरुवार सुबह भी दिल्ली-एनसीआर में दिन की शुरुआत अपेक्षाकृत कम कोहरे के साथ हुई। लगातार दूसरे दिन कोहरे की तीव्रता में कमी दर्ज की गई, जिससे विजिबिलिटी बेहतर बनी रही।इसका असर यातायात और ट्राफिक में देखने को  मिला।

पढ़ें :- Delhi Pollution : आखिर कब तक ऐसे घुटती रहेंगी दिल्ली-NCR में सांसें? न घट रहा AQI , न स्मॉग...

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

2029 में वह और उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर दोनों संसद में साथ बैठेंगे : करण भूषण

2029 में वह और उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के टिकट...

कांग्रेस और सपा ने आंबेडकर को भुलाने का किया पाप, भाजपा को 370 खत्म करने का गर्व : पीएम मोदी

कांग्रेस और सपा ने आंबेडकर को भुलाने का किया पाप, भाजपा को...

भारतीय सेना ने जवानों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल के बदले नियम, अब इंस्टाग्राम पर नहीं कर पाएंगे ये काम

भारतीय सेना ने जवानों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल के बदले नियम,...

दिल्ली-NCR में दूसरे दिन भी कोहरा गायब! प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत; जानें अपने इलाके का AQI

दिल्ली-NCR में दूसरे दिन भी कोहरा गायब! प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत;...

राष्ट्रप्रेरणा स्थल का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण, दीन दयाल उपाध्याय- श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर अर्पित किया श्रद्धासुमन

राष्ट्रप्रेरणा स्थल का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण, दीन दयाल उपाध्याय- श्यामा...

बवाल के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने लिया बड़ा फैसला, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की बढ़ी मुश्किलें

बवाल के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने लिया बड़ा फैसला, शेख...