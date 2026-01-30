  1. हिन्दी समाचार
  3. UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी और गृहमंत्री को लेकर कही बड़ी बात, कहां- नए नियम सनातन धर्म को बांटने वाले थे

पिछले कई दिनों से देश में राजीतिक भूचाल मचा हुआ था और देश के सभी हिस्सों में लोग सरकार का विरोध कर रहे थे। यह भूचाल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नियमों में हुए बदलाव के कारण मचा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को रोक लगा दिया और अगली सुनवाई की तारिक 19 मार्च की दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में 2012 के ही नियम लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। पिछले कई दिनों से देश में राजीतिक भूचाल मचा हुआ था और देश के सभी हिस्सों में लोग सरकार का विरोध कर रहे थे। यह भूचाल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (University Grants Commission) के नियमों में हुए बदलाव के कारण मचा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को रोक लगा दिया और अगली सुनवाई की तारिक 19 मार्च की दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में 2012 के ही नियम लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Union Minister Giriraj Singh) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। उन्होने कहा कि यूजीसी के नए नियमों को सनातन धर्म को बांटने वाला बताया है। उन्होने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की सांस्कृतिक एकता और संवैधानिक संतुलन की रक्षा करता है।

पढ़ें :- यूजीसी सवर्ण समाज को नेचुरल जस्टिस के अन्तर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती, पैदा ही नहीं होता सामाजिक तनाव का वातावरण : मायावती

पढ़ें :- UGC Regulations 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी से जवाब मांगा, अगले आदेश तक 2012 वाले नियम लागू

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं सु्प्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी देश में भेदभाव वाली राजनीति नहीं की है।उन्होने लिखा कि जो लोग राजनीति कर रहे थे, वह छोटी राजनीति कर रहे थे। सांसद ने कहा कि UGC के नए नियम समाज को बजाय बांटने का काम कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से छात्रों, शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। उन्होने कहा कि मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास और सनातन की अखंड एकता की है।

 

