होर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों की तीन बार हुई बातचीत : MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल

New Delhi: विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच हाल के दिनों में तीन बार बातचीत हुई है। पिछली बातचीत में, उन्होंने शिपिंग की सुरक्षा और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को होर्मुज स्ट्रेट के आसपास जहाजों की आवाजाही के बारे में मीडिया के एक सवाल पर यह बात कही।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की शोक बुक पर साइन करने में पांच दिन की देरी की खबरों पर सफाई दी। उन्होंने कहा, ‘मैं यह साफ़ कर दूं कि विदेश सचिव ने 5 मार्च को भारत सरकार की ओर से ईरानी दूतावास में शोक संदेश पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए थे, जिस दिन इसे खोला गया था। कमेंट करने वालों को पब्लिक में बोलने से पहले ज़रूरी मामलों पर खुद को अपडेट कर लेना चाहिए, और ऐसे गलत जानकारी वाले कमेंट्स से बचना चाहिए।’

जायसवाल ने ईरान पर US और इज़राइल के एक्शन (शायद पहले एक्शन) पर भारत के स्टैंड के बारे में मीडिया के एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, ‘हमने 135 देशों के साथ UN सिक्योरिटी काउंसिल में GCC के नेतृत्व वाले प्रस्ताव को को-स्पॉन्सर किया है, क्योंकि यह हमारे कई स्टैंड को दिखाता है। GCC देशों में हमारे बड़े डायस्पोरा की भलाई और हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के हित हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं।’

उन्होंने कहा, ‘हमने चल रहे झगड़े पर कई बयान जारी किए हैं और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। हमें कीमती जानें जाने का भी अफ़सोस है और हमने इस पर अपना दुख ज़ाहिर किया है।’