  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. विदेश नीति के लिए परिभाषित गेम प्लान की ज़रूरत- विदेश मंत्री एस जय शंकर

विदेश नीति के लिए परिभाषित गेम प्लान की ज़रूरत- विदेश मंत्री एस जय शंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को भारत की विदेश नीति के लिए रणनीतिक स्पष्टता और एक अच्छी तरह से परिभाषित गेम प्लान की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होने कहा कि देश को तेज़ी से जटिल होते वैश्विक माहौल में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित गेम प्लान के साथ काम करना चाहिए। पुणे बुक फेस्टिवल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, जयशंकर ने कहा कि विदेश नीति अस्पष्टता या हिचकिचाहट से नहीं चलाई जा सकती और भारत के हितों को लंबी अवधि की रणनीतिक सोच के साथ जोड़ने के महत्व पर ज़ोर दिया।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। ​विदेश मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister S Jaishankar) ने शनिवार को भारत की विदेश नीति के लिए रणनीतिक स्पष्टता और एक अच्छी तरह से परिभाषित गेम प्लान की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होने कहा कि देश को तेज़ी से जटिल होते वैश्विक माहौल में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित गेम प्लान के साथ काम करना चाहिए। पुणे बुक फेस्टिवल (Pune Book Festival) में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, जयशंकर ने कहा कि विदेश नीति अस्पष्टता या हिचकिचाहट से नहीं चलाई जा सकती और भारत के हितों को लंबी अवधि की रणनीतिक सोच के साथ जोड़ने के महत्व पर ज़ोर दिया।

पढ़ें :- 23वें वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन भारत के साथ नए समझौतों को देना चाहते है अंतिम रूप

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जब आप विदेश नीति (foreign policy) को देखते हैं, तो आपके पास स्पष्टता होनी चाहिए, आपको चुनाव करने होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास एक गेम प्लान होना चाहिए। आपको उन सभी सकारात्मक बिंदुओं को चुनना होगा जो आपके लिए काम करेंगे और उन्हें काम में लाना होगा। उन्होंने कहा कि बौद्धिक प्रभावों पर विचार करते हुए, विदेश मंत्री ने पश्चिमी-प्रभुत्व वाली पाठ्यपुस्तक (Western-dominated textbook) कथाओं पर निराशा व्यक्त की। उन्होने कहा कि भारत में रणनीति और राज्य-प्रबंधन की कोई परंपरा नहीं रही है। जयशंकर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की अपनी सभ्यतागत मान्यताएं, संस्कृति और रणनीतिक परंपराएं हैं, जिन्हें भारत की अपनी शर्तों में व्यक्त करने और दुनिया को बताने की ज़रूरत है। आपको मिलने वाली ज़्यादातर पाठ्यपुस्तकें पश्चिमी लोगों द्वारा लिखी गई हैं। मैं बार-बार यह पढ़कर थक गया था कि हम बहुत रणनीतिक हैं, लेकिन भारत में रणनीति और राज्य-प्रबंधन (Strategy and State-Management) की कोई परंपरा नहीं है। हम अपनी मान्यताओं, अपनी संस्कृति के साथ बड़े हुए हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

विदेश नीति के लिए परिभाषित गेम प्लान की ज़रूरत- विदेश मंत्री एस जय शंकर

विदेश नीति के लिए परिभाषित गेम प्लान की ज़रूरत- विदेश मंत्री एस...

मलयालम अभिनेता श्रीनिवासन का 69 वर्ष की आयु में हुआ निधन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये हो चुके है सम्मानित

मलयालम अभिनेता श्रीनिवासन का 69 वर्ष की आयु में हुआ निधन, राष्ट्रीय...

राजस्थान के 10 डेंटल कॉलेज पर नियम तोड़ने पर Supreme Court ने लगाया 10-10 करोड़ रुपये का जुर्माना

राजस्थान के 10 डेंटल कॉलेज पर नियम तोड़ने पर Supreme Court ने...

अब कंगना रनौत हुईं ‘धुरंधर’ की फैन, फिल्म देखकर आदित्य धर से बोलीं-‘आतंकवादियों की खूब कुटाई करो’

अब कंगना रनौत हुईं ‘धुरंधर’ की फैन, फिल्म देखकर आदित्य धर से...

इंकलाब मंच ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, फेल हुई यूनुस सरकार तो कहीं उपद्रवी बांग्लादेश की कमान न ले लें अपने हाथों में

इंकलाब मंच ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, फेल हुई यूनुस सरकार...

Codeine Cough Syrup Case : अब कानूनी ही नहीं हुआ राजनीतिक, अखिलेश, बोले- जिन्होंने हजारों करोड़ का किया खेल उन सब पर चले बुलडोजर

Codeine Cough Syrup Case : अब कानूनी ही नहीं हुआ राजनीतिक, अखिलेश,...