BCCI के पूर्व अध्यक्ष आईएस बिंद्रा का निधन, भारतीय क्रिकेट की दशा सुधारने में रहा था अहम योगदान

Former BCCI President IS Bindra passes away : बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष इंदरजीत सिंह बिंद्रा का 84 साल की उम्र में नई दिल्ली में निधन हो गया। बिंद्रा, जो एक अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर थे और भारतीय क्रिकेट के विकास में एक अहम भूमिका निभाई थी, 1993 से 1996 तक BCCI के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1978 से 2014 तक 36 सालों तक पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में भी काम किया, जिसके बाद उन्होंने क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिटायरमेंट ले लिया था।

Former BCCI President IS Bindra passes away : बीसीसीआई (BCCI) के पूर्व अध्यक्ष इंदरजीत सिंह बिंद्रा (IS Bindra) का 84 साल की उम्र में नई दिल्ली में निधन हो गया। बिंद्रा, जो एक अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर थे और भारतीय क्रिकेट के विकास में एक अहम भूमिका निभाई थी, 1993 से 1996 तक BCCI के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1978 से 2014 तक 36 सालों तक पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया, जिसके बाद उन्होंने क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिटायरमेंट ले लिया था।

इंदरजीत सिंह बिंद्रा (IS Bindra) ने 1987 वर्ल्ड कप के लिए भारत को होस्टिंग राइट्स दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, यह पहली बार था जब यह टूर्नामेंट UK के बाहर हुआ था। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) प्रेसिडेंट के तौर पर, उन्होंने मोहाली में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Punjab Cricket Association Stadium) के डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका नाम बाद में उनके नाम पर रखा गया। 1994 में क्रिकेट ब्रॉडकास्ट पर दूरदर्शन की मोनोपॉली खत्म करने के मकसद से बिंद्रा की सुप्रीम कोर्ट याचिका एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एक अनुकूल फैसले से उनके ग्रुप को ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स लाने में मदद मिली और भारत इस खेल का सबसे बड़ा टेलीविज़न मार्केट बन गया।

बीसीसीआई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “बीसीसीआई, पूर्व BCCI प्रेसिडेंट श्री आई.एस. बिंद्रा के निधन पर शोक व्यक्त करता है। बोर्ड की संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं।” ICC चेयरमैन और पूर्व BCCI सेक्रेटरी जय शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, “पूर्व BCCI प्रेसिडेंट और भारतीय क्रिकेट प्रशासन के दिग्गज श्री आई.एस. बिंद्रा के निधन पर गहरी संवेदनाएं। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। ओम शांति।”

