इंडिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ​एमएलसी पद के लिए नामित, कई दिग्गज क्रिकेटर कप्तानी में खेले

हैदराबाद। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अब तेलंगाना से​ विधान परिषद के सदस्य बनने जा रहे है। इससे पहले वो कांग्रेस से सांसद भी रह चुके है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन जुबली हिल्स उपचुनाव में टिकट चाहते थे, लेकिन राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए उन्हे विधान परिषद भेजा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उन्हे मंत्री मंडल में भी शामिल किया जा सकता है। इनके साथ ही प्रोफेसर कोडंडाराम रेड्डी को एमएलसी बनाने का फैसला लिया गया है।

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने किए क्रितीमान हासिल किए है। सचिन तेंदुलकर से लेकर कई दिग्गज खिलाड़ी इनकी कप्तानी में खेले है। क्रिकेट से संयास लेने के बाद उन्हे राजनीति में अपना हाथ आज माया। उन्होने कांग्रेस पार्टी से अपनी राजनीति शुरू की थी। सन 2009 में उन्हे कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोक सभा सीट से टिकट दिया था। पूर्व कप्तान ने यह चुनाव बड़े अंतर से जीता था। वहीं

2014 में वह चुनाव हार गए थे।

राज्यपाल के कोटे से बनेंगे एमएलसी

तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने पूर्व सांसद रहे क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन और प्रोफेसर कोडंडाराम रेड्डी को राज्यपाल कोटे से एमएलसी नॉमित किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद दोनों नेताओं के नाम पर मुहर लगी है। बताया जा रहा है कि अजहरुद्दीन को रेवंत रेड्डी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनाया जा सकता है।

आमेर अली खान की जगह मिला टिकट

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन का नाम आमेर अली खान की जगह आया है। इससे पहले कोडंडाराम और आमेर अली खान को नॉमिनेट करने का फैसला किया था, लेकिन अंत समय में आमेर अली खान और कोडंडाराम का नाम काट दिया गया। शनिवार शाम मंत्रिमंडल ने कोडंडाराम को दोबारा एमएलसी के लिए चुना, मगर आमेर अली खान का पत्ता काट दिया। पार्टी ने मुस्लिम चेहरे के तौर पर मोहम्मद अजरुद्दीन को तवज्जो दी।