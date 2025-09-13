पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने बढ़ाई अपनी टीम की चिंता- कहा भारत की स्पिन के आगे नहीं टिकेगा पाकिस्तान का मध्यक्रम

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने अपनी ही टीम की चिंता बढ़ा दी है। पाकिस्तान के इस पूर्व खिलाड़ी ने अपनी ही टीम की बल्लेबाजी पर संदेह खड़ा कर दिया है। वसीम अकरम के इस बयान के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम टेंशन में हो गई है। अकरम ने भारत के दो स्पिन गेंदबाजों को पाकिस्तान के मध्यम क्रम के लिए खतरा बताया है।

दुबई में एशिया कप शुरू हो चुका है। एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान के बीच खेला जाना है। इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम का एक बयान सामने आया है। उन्होने कहा कि पाकिस्तान के मध्यक्रम को भारत का स्पिन आक्रमण खासकर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती बुरी तरह ध्‍वस्‍त कर सकते हैं। यूएई के खिलाफ भारत के दोनों गेंदबाजों का प्रदर्शन देख कर सभी चौक गए है। उन्होने कहा कि यूएई के मैच में कुलदीप ने 2.1 ओवर में सात रन देकर चार विकेट लिए थे। वहीं वरुण चक्रवती ने दो ओवर में महज चार रन दिया था और एक विकेट भी अपने नाम किया था। उन्होने कहा कि इस स्पिन जोड़ी ने लय पकड़ ली है। उनका मानना ​​है कि पाकिस्तान की टीम इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है।

पिछले मैच में केवल 31 रन पर सिमट गया था पाकिस्तान का मध्यक्रम

वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तान का पिछला मैच ओमान के साथ हुआ था। इस मैच में भी पाकिस्तान का मध्यक्रम 31 रनों पर ही सिमट गया था। ओमान जैसी टीम के सामने यह हाल था तो भारत के सामने किया हसर होगा। उन्होने कहा कि मध्यक्रम के दिग्गज खिलाड़ी सलमान आगा, मोहम्मद हारिस और हसन नवाज उच्च दबाव में बेहतरीन कलाई के स्पिन या रहस्यमयी स्पिन के सामने ज़्यादा मैच खेलने का अनुभव नहीं है। ड्रिफ्ट वाली पिचों पर इन सभी बल्लेबाजों को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ओमान के खिलाफ भी ऐसा ही हुआ था, जब पाकिस्‍तान 89/1 की स्थिति के बाद मध्यक्रम बुरी तरह ढह गया था और 120 रनों पर पांच विकेट हो गए थे। अकरम ने कहा कि पाकिस्तान के लिए जो समस्या है, वह भारत के स्पिनरों के सामने उनकी मध्यक्रम की बल्लेबाजी है। जसप्रीत बुमराह को तो आप खेल सकते हैं, लेकिन वरुण और कुलदीप जैसे गेंदबाज बल्लेबाज आपको परेशान करेंगे। कोई बल्लेबाज गेंद के टप्पा खाने के बाद उसे पढ़ने की कोशिश करता है तो इसका मतलब साफ है कि उसे अंदाजा ही नहीं है कि क्या हो रहा है।