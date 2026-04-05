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पूर्व डायरेक्टर जनरल मोहम्मद एलबरदेई ने खाड़ी देशों से की अपील, कहा- होने जा रहा है खतरनाक मिलिट्री टकराव

इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पूर्व डायरेक्टर जनरल मोहम्मद एलबरदेई ने ईरान के खिलाफ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद खाड़ी देशों से दखल देने की अर्जेंट अपील की है।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पूर्व डायरेक्टर जनरल मोहम्मद एलबरदेई ने ईरान के खिलाफ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद खाड़ी देशों से दखल देने की अर्जेंट अपील की है। बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन पर गहरी चिंता जताते हुए एलबरदेई ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक खतरनाक मिलिट्री टकराव की संभावना को हाईलाइट किया। अरबी में शेयर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने इलाके के नेताओं से तुरंत डिप्लोमैटिक एक्शन लेने की अपील की। ​​पूर्व IAEA चीफ ने पड़ोसी खाड़ी देशों पर निशाना साधते हुए लिखा, प्लीज़ एक बार फिर, इस पागल आदमी के इलाके को आग का गोला बनाने से पहले अपनी पूरी ताकत लगा दें।

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यह चेतावनी वाशिंगटन में एक तेज़ बदलाव के बाद आई है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी कि अगर तय डेडलाइन के अंदर शांति समझौता नहीं हुआ तो ईरान के ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया जाएगा और होर्मुज स्ट्रेट को ज़बरदस्ती फिर से खोल दिया जाएगा। अपनी अपील को ग्लोबल लेवल पर बढ़ाते हुए, एलबरदेई ने पूरी तरह से युद्ध को रोकने में इंटरनेशनल संस्थाओं की भूमिका पर भी सवाल उठाया। यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या इस पागलपन को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। यह इंटरनेशनल चिंता शनिवार को US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए कड़े अल्टीमेटम से पैदा हुई है, जिसमें उन्होंने तेहरान को चेतावनी दी थी कि उसके पास डील करने या स्ट्रेटेजिक होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए 48 घंटे का समय हैं। इससे पहले कि उन पर मुसीबत आ जाए। US लीडर का मैसेज जो उनके ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया था। इस्लामिक रिपब्लिक को पहले दिए गए 10-दिन के अल्टीमेटम की आखिरी याद दिलाता है, ताकि डिप्लोमैटिक सेटलमेंट की दिशा में प्रोग्रेस हो सके या ज़रूरी शिपिंग लेन तक एक्सेस फिर से शुरू किया जा सके। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। मौजूदा खतरा 26 मार्च से एक बड़ा बदलाव दिखाता है, जब ट्रंप ने कहा था कि वह ब्रेक बढ़ा रहे हैं। सोमवार छह अप्रैल 2026 तक ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने वाले हमलों पर रोक लगा दी गई थी और दावा किया गया था कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। उस समय US प्रेसिडेंट ने कहा था कि ईरानी सरकार की रिक्वेस्ट पर एक्सटेंशन दिया गया था और कहा था कि इसके उलटी रिपोर्ट के बावजूद डिप्लोमैटिक बातचीत असरदार तरीके से आगे बढ़ रही थी।

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