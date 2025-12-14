सिडनी अटैक में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन बाल-बाल बचे, ऐसी बचाई जान

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर रविवार दोपहर हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों पर दो हमलवारों ने फायरिंग की। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा एक हमलावर भी मारा गया है। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए दोनों हमलावरों को गोली मारी। अधिकारियों के मुताबिक एक हमलावर की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर हालत में है। इस आतंकी हमले में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने रेस्त्रां में छुपकर अपनी जान बचाई है।

गोलीबारी के दौरान एक आम नागरिक ने हथियारबंद हमलावर को दबोच लिया है। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें यह व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर हमलावर से राइफल छीनता नजर आता है। उसकी इस बहादुरी से कई लोगों की जान बच गई। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। एक वीडियो में नॉर्थ बॉन्डी बीच पर कई लाशें बिखरीं नजर आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस घटना को चौंकाने वाला और बहुत दुखद बताया है।

बॉन्डी बीच पर हुई सामूहिक गोलीबारी की घटना के बाद मेलबर्न में आयोजित होने वाला हनुक्का फेस्टिवल रद्द कर दिया गया है। इसकी जानकारी यहूदी समुदाय से जुड़े एक वकालती संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी।