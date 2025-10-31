पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान व वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की ली शपथ

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन (Mohammad Azharuddin) ने शुक्रवार को तेलंगाना सरकार (Telangana Government) में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। हैदराबाद के राजभवन में सुबह करीब 12:30 बजे आयोजित समारोह में तेलंगाना के राज्यपाल जिश्नु देव वर्मा (Telangana Governor Jishnu Dev Varma) ने शपथ दिलाई। अजहरुद्दीन ने अल्लाह के नाम पर अंग्रेजी में शपथ ली और अंत में “जय तेलंगाना” व “जय हिंद” का उद्घोष किया।

इस अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, अन्य मंत्री, स्पीकर गद्दम प्रसाद कुमार, उनके बेटे मोहम्मद असदुद्दीन (जो हाल ही में टीपीसीसी के महासचिव बने) और कई अन्य नेता मौजूद थे। इससे तेलंगाना कैबिनेट में सदस्यों की संख्या 16 हो गई। अजहरुद्दीन कैबिनेट के इकलौते मुस्लिम सदस्य हैं।

अजहरुद्दीन को अगस्त 2025 में राज्यपाल कोटे से विधान परिषद (एमएलसी) सदस्य नामित किया गया था, जो मंत्री बनने की योग्यता पूरी करता है। वे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमिटी (टीपीसीसी) के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में जुबली हिल्स सीट से हार चुके हैं।