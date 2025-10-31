पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान व वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की ली शपथ

पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन (Mohammad Azharuddin) ने शुक्रवार को तेलंगाना सरकार (Telangana Government) में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। हैदराबाद के राजभवन में सुबह करीब 12:30 बजे आयोजित समारोह में तेलंगाना के राज्यपाल जिश्नु देव वर्मा (Telangana Governor Jishnu Dev Varma) ने शपथ दिलाई।
नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन (Mohammad Azharuddin) ने शुक्रवार को तेलंगाना सरकार (Telangana Government) में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। हैदराबाद के राजभवन में सुबह करीब 12:30 बजे आयोजित समारोह में तेलंगाना के राज्यपाल जिश्नु देव वर्मा (Telangana Governor Jishnu Dev Varma) ने शपथ दिलाई। अजहरुद्दीन ने अल्लाह के नाम पर अंग्रेजी में शपथ ली और अंत में “जय तेलंगाना” व “जय हिंद” का उद्घोष किया।
सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने आज तेलंगाना सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली!
मोहम्मद अज़हरुद्दीन, CM @revanth_anumula की कैबिनेट में इकलौते मुस्लिम मिनिस्टर हैं!@azharflicks #MohammadAzharuddin#Azharuddin pic.twitter.com/Wp88gohjoa
इस अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, अन्य मंत्री, स्पीकर गद्दम प्रसाद कुमार, उनके बेटे मोहम्मद असदुद्दीन (जो हाल ही में टीपीसीसी के महासचिव बने) और कई अन्य नेता मौजूद थे। इससे तेलंगाना कैबिनेट में सदस्यों की संख्या 16 हो गई। अजहरुद्दीन कैबिनेट के इकलौते मुस्लिम सदस्य हैं।
पूर्व क्रिकेटर एवं MLC मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना में मंत्रीपद की शपथ ली। pic.twitter.com/b71PSTrmot
बीजेपी ने इसे “मुस्लिम तुष्टिकरण” करार दिया है, खासकर 11 नवंबर को होने वाले जुबली हिल्स उपचुनाव से ठीक पहले। इस सीट पर करीब 30 फीसदी मुस्लिम वोटर हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन बताते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की।
टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा कि यह लंबे समय से चली आ रही असंतुलन सुधारने का कदम है। डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी ने बीजेपी और बीआरएस पर साजिश रचने का आरोप लगाया। अजहरुद्दीन ने खुद कहा कि यह उपचुनाव से जुड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं, पार्टी हाई कमांड, जनता और समर्थकों का धन्यवाद। ये दो अलग-अलग मामले हैं।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक-दो दिनों में अजहरुद्दीन को विभाग आवंटित कर सकते हैं। क्रिकेट से राजनीति तक का यह सफर दिलचस्प है। अजहरुद्दीन ने 99 टेस्ट और 334 वनडे खेले, लेकिन मैच-फिक्सिंग कांड के कारण विवादों का भी सामना किया।