बिहार के सीएम नीतीश कुमार हिजाब के खीचने की हरकत पर यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती (Bahujan Samaj Party chief Mayawati) ने शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar Chief Minister Nitish Kumar) से एक घटना के लिए माफ़ी मांगने को कहा है। नीतीश कुमार ने कथित तौर पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की कोशिश की थी, जिसके बााद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था। इस पर देश भर भर छात्रों, कॉलेज अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।

1. बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा, डाक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण के सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला डाक्टर का हिजाब (चेहरे का नक़ाब) हटाने का मामला सुलझने की बजाय, ख़ासकर मंत्रियों आदि की बयानबाजी़ के कारण, विवाद का रूप लेकर यह लगातार तूल पकड़ता ही जा… — Mayawati (@Mayawati) December 20, 2025

एक्स पर एक पोस्ट करते हुए उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती (Mayawati, former Chief Minister of Uttar Pradesh) ने चिंता व्यक्त की कि यह मुद्दा, तुरंत हल होने के बजाय, मंत्रियों और अन्य लोगों के बयानों के कारण एक बड़े विवाद में बदल गया है। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक बताया। डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने वाले कार्यक्रम का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि इस मामले को संवेदनशीलता से संभाला जाना चाहिए था। खासकर महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा पर इसके असर को देखते हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण के सार्वजनिक कार्यक्रम में हुई घटना में जहां एक मुस्लिम महिला डॉक्टर को अपना हिजाब हटाने के लिए कहा गया था। हल होने के बजाय यह घटना मंत्रियों और अन्य लोगों के बयानों के कारण एक विवाद में बदल गई है, और यह बहुत खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस घटना को सही संदर्भ में देखना चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए और बढ़ते विवाद को हल करने के लिए कदम उठाने चाहिए। यह देखते हुए कि इसी तरह की घटनाएं अन्य जगहों पर भी सामने आई हैं और उन्हें सावधानी और सम्मान के साथ संभालने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, पहली नज़र में, महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा से जुड़े इस मामले को मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप से अब तक सुलझा लिया जाना चाहिए था।