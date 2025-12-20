Fortis Healthcare : फोर्टिस हेल्थकेयर ने इतने करोड़ में खरीदा बेंगलुरु का ये हॉस्पिटल,फोकस में शेयर

  1. हिन्दी समाचार
जानी मानी हेल्थकेयर कंपनी फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड ने 20 दिसंबर को शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि उसने बेंगलुरु के 125 बेड वाले पीपल ट्री हॉस्पिटल (People Tree Hospital) को 430 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है।

By अनूप कुमार 
