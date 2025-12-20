Fortis Healthcare : फोर्टिस हेल्थकेयर ने इतने करोड़ में खरीदा बेंगलुरु का ये हॉस्पिटल,फोकस में शेयर

जानी मानी हेल्थकेयर कंपनी फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड ने 20 दिसंबर को शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि उसने बेंगलुरु के 125 बेड वाले पीपल ट्री हॉस्पिटल (People Tree Hospital) को 430 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है।

फोर्टिस बेंगलुरु के यशवंतपुर में स्थित इस हॉस्पिटल को पीपल ट्री हॉस्पिटल (People Tree Hospital) की होल्डिंग कंपनी TMI हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड का 100 फीसदी अधिग्रहण करके खरीदेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह अधिग्रहण फोर्टिस की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सब्सिडियरी इंटरनेशनल हॉस्पिटल लिमिटेड (IHL) द्वारा किया जाएगा।

कंपनी ने बताया कि इस सौदे के तहत, अस्पताल के अधिग्रहण के साथ-साथ फोर्टिस प्रमोटरों से अस्पताल का ढांचा और जमीन भी हासिल करेगी, साथ ही एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष से उससे सटी हुई जमीन का एक टुकड़ा भी खरीदेगी।

फोर्टिस हेल्थकेयर ने कहा कि अगले तीन सालों में इस फैसिलिटी में बेड इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इक्विपमेंट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सहित क्लिनिकल प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए 410 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करने की योजना है।