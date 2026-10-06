  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. लखनऊ के फैजुल्लागंज में बाढ़ की चार बड़ी वजह, हर बरसात में जलभराव की समस्या से जूझते हैं लोग!

लखनऊ के फैजुल्लागंज में बाढ़ की चार बड़ी वजह, हर बरसात में जलभराव की समस्या से जूझते हैं लोग!

Reason for flood in Faizullaganj : यूपी की राजधानी लखनऊ में गोमती का जलस्तर बढ़ने और जलभराव के चलते कई इलाके बाढ़ग्रस्त हैं। इनमें सबसे ज्यादा बुरी स्थिति फैजुल्लागंज की है, जहां पर करीब 40 हजार घरों में 5 फीट से ज्यादा पानी भरा है। जिसकी वजह से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और उन्हें अपना आशियाना छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चुनाव नजदीक हैं ऐसे में भाजपा के खिलाफ विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Reason for flood in Faizullaganj : यूपी की राजधानी लखनऊ में गोमती का जलस्तर बढ़ने और जलभराव के चलते कई इलाके बाढ़ग्रस्त हैं। इनमें सबसे ज्यादा बुरी स्थिति फैजुल्लागंज की है, जहां पर करीब 40 हजार घरों में 5 फीट से ज्यादा पानी भरा है। जिसकी वजह से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और उन्हें अपना आशियाना छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चुनाव नजदीक हैं ऐसे में भाजपा के खिलाफ विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है।

पढ़ें :- Lucknow Floods : अखिलेश का CM योगी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के सर्वेक्षण पर तंज, बोले- बड़ी देर कर दी मेहरबां आते-आते, हैलीकाप्टर क्या मेंटेनेंस के लिए गया हुआ था?

सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वे कर फैजुल्लागंज समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। वो सोमवार को प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे और उनका हाल पूछा। उन्होंने लोगों को खाने का सामान भी बांटा। इस बीच, फैजुल्लागंज में जलभराव की समस्या का पूरी तरह समाधान कैसे होगा? इस सवाल का जवाब अभी भी प्रशासन को ढूंढना है। चुनाव से पहले ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है, क्योंकि इस इलाके में बड़ी आबादी रहती है। यहां पर बाढ़ के बाद लोग अपने घरों में ताला लगाकर नावों के सहारे सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। हालांकि, फैजुल्लागंज में जलभराव की समस्या नई नहीं है। यहां पर हर बरसात में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइये जानते हैं कि इस इलाके में जलभराव की समस्या क्यों बनी रहती है-

फैजुल्लागंज में जलभराव के मुख्य कारण

1- गोमती नदी का बढ़ा जलस्तर : फैजुल्लागंज में जलभराव की पहले कारण की बात करें तो यह इलाका गोमती नदी के पास स्थित है। लगातार भारी बारिश के कारण जब नदी का जलस्तर बढ़ता है, तो उसका पानी वापस रिहायशी बस्तियों और नीचले इलाकों में घुस जाता है।

2- भौगोलिक स्थिति : दूसरी वजह सबसे बड़ी वजह फैजुल्लागंज की भौगोलिक स्थिति है। यह आसपास के इलाकों की तुलना में नीचा है। जिसके कारण बारिश का पानी और नदी का ओवरफ्लो हुआ पानी बहुत जल्दी से इस इलाके में जहां जमा हो जाता है और आसानी से निकल नहीं पाता।

पढ़ें :- 8 दिन से बारिश नहीं, फिर भी लखनऊ डूबा, गोमती के उफान से 40 हजार घरों मे पानी भरा

3- जल निकासी व्यवस्था का अभाव: इस इलाके में अनियोजित विकास और जल निकासी की कमी जलभराव की तीसरी बड़ी वजह है। दरअसल, इस घनी आबादी वाले क्षेत्र (लगभग 3 लाख की आबादी) में बिना किसी ठोस योजना के निर्माण हुआ है और यहां नदी-नालों की निकासी और वाटर-डिस्चार्ज सिस्टम का अभाव देखने को मिलता है, जिससे पानी कई-कई दिनों तक जमा रहता है।

4- प्रशासन की लापरवाही : इस इलाके में जल निकासी की समस्या पिछले कई सालों से है। ऐसे में प्रशासन ने इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया। ये बड़ा सवाल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल बरसात के मौसम में यही हाल होता है। अधिकारी केवल अस्थायी आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन स्थायी समाधान के रूप में मजबूत तटबंध या आधुनिक पंपिंग सिस्टम जैसी व्यवस्था नहीं की जाती है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूपी पुलिस भर्ती दौड़ के दौरान दो अभ्यर्थियों की मौत, गाजियाबाद में दौड़ते समय गिरे थे अभ्यर्थी

यूपी पुलिस भर्ती दौड़ के दौरान दो अभ्यर्थियों की मौत, गाजियाबाद में...

मायावती को आकाश आनंद की वापसी पर देनी पड़ी सफाई! मतभेदों के लिए अशोक सिद्धार्थ पर फोड़ा ठीकरा

मायावती को आकाश आनंद की वापसी पर देनी पड़ी सफाई! मतभेदों के...

राहुल गांधी का मुख्य चुनाव आयुक्त पर Gen-Z स्टाइल में कसा तंज, बोले- 'ज्ञानेश, इट्स डन ब्रो...'

राहुल गांधी का मुख्य चुनाव आयुक्त पर Gen-Z स्टाइल में कसा तंज,...

Viral-सीतापुर अस्पताल गेट पर जाम को लेकर चौकी इंचार्ज और भाजपा जिलाध्यक्ष के बीच तीखी बहस, बोलीं-'निलंबित करा दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते'

Viral-सीतापुर अस्पताल गेट पर जाम को लेकर चौकी इंचार्ज और भाजपा जिलाध्यक्ष...

UP Rajya Sabha Elections : सपा नहीं उतारेगी तीसरा प्रत्याशी , अखिलेश यादव बोले-'अब हमारी निगाह तीन नहीं, 403 पर है'

UP Rajya Sabha Elections : सपा नहीं उतारेगी तीसरा प्रत्याशी , अखिलेश...

Video- अवधी गायक संजय यदुवंशी के घर की दीवार फांदकर घुसी पुलिस, परिजनों से तीखी नोंकझोंक और गाली-गलौच का आरोप

Video- अवधी गायक संजय यदुवंशी के घर की दीवार फांदकर घुसी पुलिस,...